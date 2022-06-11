قطع مياه الشرب عن 6 مناطق لمدة 10 ساعات في الدقهلية

قررت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، قطع المياه اليوم عن عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها للقيام بأعمال استكمال خط صرف صحي بمحطة برج النور.

استكمال خط صرف صحي بمحطة برج النور

وكشفت الشركة، عبر منشور عبر صفحتها الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن أنه تقرر قطع المياه اليوم السبت لمدة 10 ساعات بداية من الساعة 10 مساءً، وحتى الساعة 8 من صباح اليوم التالي، الأمر الذي سيؤدي إلى انقطاع المياه عن كلًا من قرى «برج النور، والسبخا، وشبرا، وقرموط، والبهو، ومنشية الأخوة» للقيام بأعمال استكمال خط صرف صحي بمحطة برج النور «أعمال مقاول».

تدبير الاحتياجات من مياه الشرب خلال فترة الأعمال

وطالبت الشركة المواطنين والمصالح الحكومية، والوحدات المحلية والهيئات والمستشفيات، والمخابز؛ القاطنين بقرى «برج النور، والسبخا، وشبرا، وقرموط، والبهو، ومنشية الأخوة» بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الأعمال.

وتواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان، قطع المياه عن المناطق التالية «السيل الجديد - الزيداب – تقسيمات الصداقة الجديدة – عزبة الوادي – شارع السماد من مزلقان السيل الجديد وحتى كوبري الإسعاف – مستشفى الصدر – خور عواضة – امبر كاب – الخطارية – السيل الريفي»، حتى الانتهاء من استكمال أعمال الإحلال والتجديد بالخط الحلقي بشارع السماد.

وذكرت الشركة أنّ قطع المياه سيكون لمدة 12 ساعة بدأت من الساعة العاشرة مساء أمس، وعادت العاشرة صباح اليوم.