موعد ومكان اختبار المتقدمين للوظائف الحرفية بشركة مياه الشرب في قنا

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عبر منشور على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عن موعد ومكان الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل وظائف «حرفي تشغيل - لحام - كهربائي - سباك - سائق - سائق معدات ثقيلة - عامل خدمة»، للمنطبق عليهم الشروط بوظائف المسابقة رقم 1 لسنة 2021

مكان وموعد إجراء الاختبارات التحريرية للوظائف الحرفية بشركة المياه 2021

وأوضحت الشركة أن الاختبار التحريري للمتقدمين لشغل الوظائف المذكورة أعلاه، للمنطبق عليهم الشروط بوظائف المسابقة رقم 1 لسنة 2021، سيكون بمقر المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بقنا، يوم السبت الموافق 25 يونيو الجاري 2021.

الشروط المطلوبة للمتقدمين لشغل الوظائف بشركة المياه 2021

ووضعت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقنا، عددا من الشروط الواجب توافرها للمتقدمين للوظائف، وهي أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبناء محافظة قنا، وألا يقل سنه عن 18 عاما، ولا يزيد على 35 عاما، باستثناء سائقي المعدات الثقيلة، فلا يزيد السن على 40 عاما، والعمل بكافة الوظائف بنظام الورديات «صباحي - مسائي»، وعن طريق التعاقد.

وبحسب الشرطكة، يوضع المتعاقد تحت فترة الاختبار مدة 6 أشهر، إضافة إلى اجتياز المتقدم للاختبارات المقررة للوظائف، وفقا لإجراءات التوظيف الموحد والمعتمدة بالشركة، وأن يكون المتقدم للوظائف الحرفية أو المعاونة أدى الخدمة العسكرية لمدة 3 سنوات أو أعفي منها.

المستندات المطلوبة للتقديم

- صورة ملونة من أصل شهادة المؤهل (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة التجنيد (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة الميلاد.

- صورة ملونة من أصل بطاقة الرقم القومي سارية (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل رخصة القيادة للسائقين سارية (أمامي - خلفي).

- صورة ملونة من أصل شهادة قياس مستوى المهارة لوظائف (سباك/ لحام/ كهربائي).