مصرع شخص في مشاجرة لخلافات الجيرة بالإسماعيلية.. أصيب بأزمة قلبية

لقي شخص في الخمسينيات من العمر مصرعه في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، إثر مشادة نشبت بين الجيران في مركز ومدينة القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية.

وتلقى اللواء منصور لاشين مدير أمن الإسماعيلية إخطاراً من شرطة النجدة، يفيد نقل سيارات الإسعاف لشخص يدعى أحمد فتحي، 53 سنة، إلى مركز ومدينة القنطرة غرب، ووفاته فور وصوله إلى المستشفى إثر إدعاء مشاجرة.

مشاجرة بين أسرتين

وعلى الفور، انتقل إلى مكان الواقعة المقدم محمد سكر رئيس وحدة مباحث مركز القنطرة غرب، لفحص البلاغ، وتبين نشوب مشاجرة بين الأسرتين بسبب خلافات مستمرة بينهما.

وأشارت التحريات الأولية في الواقعة إلى أن زوجة المجني عليه أشعلت النيران في بعض القمامة أمام المنزل، ومع تصاعد الأبخرة وقعت مشادة بينها وبين المتهم وتطورت لتدخل زوجها.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن المتهم اعتدى على المجني عليه وأسقطه على الأرض، ما تسبب في إصابته بأزمة قلبية توفى على إثرها، فيما أشارت المصادر إلى أن المجني عليه مريض قلب وأجرى جراحة قلب مفتوح قبل عدة أشهر.

خلافات جيرة متكررة

وأشارت التحريات وبعض الجيران إلى أن خلافات الجيرة بين الأسرتين متكررة، وأفرادها دائمو الشجار مع بعضهم البعض، فيما أكدت مصادر أمنية أن الطرفين حضرا عدة مرات لمركز الشرطة بسبب خلافات وتصالحا.

وقالت المصادر، إن المشادة وقعت بعزبة صبيح التابعة لدائرة المركز، وإنه تم التحفظ على طرفي الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات في القضية.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ علي جثمان المجني عليه، وأمرت بانتداب الطبيب الشرعي لفحص الجثمان، وبيان سبب الوفاة وكتابة تقرير الصفة التشريحية.