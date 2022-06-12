رئيس التحرير

محمود مسلم

تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة.. تعرف على الحد الأدنى

كتب:

أميرة فكري
12:49 م | الأحد 12 يونيو 2022
تنسيق المدارس الفندقية - صورة أرشيفية

تنسيق المدارس الفندقية - صورة أرشيفية

يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، عن تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة والدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وخلال السطور التالية تنشر «الوطن» تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة وهي كالتالي: 

تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة

- مدرسة الهرم الفندقية المهنية نظام 3 سنوات درجة القبول 205. 

- مدرسة الهرم الفندقية الرسمية نظام الدراسة 3 سنوات درجة القبول 230. 

مدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات إدارة أكتوبر 

- مدرسة الشيخ زايد الفنية المتقدمة نظام الـ3 سنوات درجة القبول 190. 

- مدرسة أكتوبر الفنية المتقدمة نظام الـ3 سنوات درجة القبول 190.

 

تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 2022

 - فني إلكترونيات 240 درجة.

- فني إداري 235 درجة.

- فني تبريد وتكييف 230 درجة للقبول.

- فني ميكاترونيك سيارات 225 درجة للقبول.

- فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل 225 درجة.

- فني صيانة وتحكم صناعي 220 درجة.

- فني بناء لوحات كهربائية 220 درجة.

- فني تركيبات كهربائية تيار خفيف 220 درجة.

- فني صيانة ميكانيكية 215 درجة.

- فني تشغيل معادن 210 درجات.

- فني تشغيل ماكينات بلاستك 205 درجات.

- فني طباعة ورق 200 درجة.

- فني صناعات غذائية 195 درجة.

- فني نجارة أثاث 190 درجة.

- فني دهان السيارات 185 درجة.

- فني إصلاح هياكل السيارات 185 درجة.

- فني طباعة منسوجات 180 درجة.

- فني ملابس جاهز 180 درجة. 

اقرأ المزيد:

«التعليم»: إعلان نتيجة المدارس التكنولوجية التطبيقية نهاية الأسبوع الجاري

«التعليم»: 650 ألف طالب يبدأون امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

«التعليم» تنتهي من تسليم أرقام جلوس الصف الثالث الثانوي لجميع الطلاب

نجاة نائب وزير التعليم و8 مرافقين احتجزوا داخل أسانسير بجامعة دمياط ربع ساعة
بقلم أميرة فكري