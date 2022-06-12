تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة.. تعرف على الحد الأدنى
كتب:
أميرة فكري
12:49 م | الأحد 12 يونيو 2022
تنسيق المدارس الفندقية - صورة أرشيفية
يبحث الكثير من الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية 2022، عن تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة، بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، ، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 محافظة الجيزة والدبلومات الفنية، للعام الدراسي الجديد 2022-2023.
وخلال السطور التالية تنشر «الوطن» تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة وهي كالتالي:
تنسيق مدارس سياحة وفنادق حكومية بمحافظة الجيزة
- مدرسة الهرم الفندقية المهنية نظام 3 سنوات درجة القبول 205.
- مدرسة الهرم الفندقية الرسمية نظام الدراسة 3 سنوات درجة القبول 230.
مدارس الفندقية نظام الثلاث سنوات إدارة أكتوبر
- مدرسة الشيخ زايد الفنية المتقدمة نظام الـ3 سنوات درجة القبول 190.
- مدرسة أكتوبر الفنية المتقدمة نظام الـ3 سنوات درجة القبول 190.
تنسيق القبول بمدارس التعليم والتدريب المزدوج 2022
- فني إلكترونيات 240 درجة.
- فني إداري 235 درجة.
- فني تبريد وتكييف 230 درجة للقبول.
- فني ميكاترونيك سيارات 225 درجة للقبول.
- فني صيانة وإصلاح المعدات الثقيلة والديزل 225 درجة.
- فني صيانة وتحكم صناعي 220 درجة.
- فني بناء لوحات كهربائية 220 درجة.
- فني تركيبات كهربائية تيار خفيف 220 درجة.
- فني صيانة ميكانيكية 215 درجة.
- فني تشغيل معادن 210 درجات.
- فني تشغيل ماكينات بلاستك 205 درجات.
- فني طباعة ورق 200 درجة.
- فني صناعات غذائية 195 درجة.
- فني نجارة أثاث 190 درجة.
- فني دهان السيارات 185 درجة.
- فني إصلاح هياكل السيارات 185 درجة.
- فني طباعة منسوجات 180 درجة.
- فني ملابس جاهز 180 درجة.