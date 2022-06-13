سعر الدينار الكويتي اليوم الإثنين 13-6-2022 في البنوك المصرية

حدّث البنك الأهلي ومصر والمركزي المصري، أسعار العملات الورقية الأجنبية وبينها سعر الدينار الكويتي، حيث يهتم العديد من المواطنين بسعره في البنوك العاملة في مصر بشكل يومي، خاصة العاملين في دولة الكويت وذويهم، حيث يعد الدينار الكويتي أعلى عملة سعرا مقارنة بالجنيه المصري.

واليوم الإثنين الموافق 13 يونيو، ترصد بوابة «الوطن» في إطار ما يحتاجه المتابعون والقراء بشكل دائم، سعر الدينار الكويتي في البنوك العاملة في مصر، والتي جاءت كما يلي:

سعر الدينار الكويتي في مصرف أبو ظبي الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي نحو 59.23 جنيه للشراء مقابل 61.11 جنيه للبيع، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي للشراء نحو 58.82 جنيه مقابل 61.11 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر لنحو 58.51 جنيه للشراء مقابل 61.1 جنيه للبيع، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك، اليوم الإثنين.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم نحو 61.02 جنيه للبيع مقابل 58.51 جنيه للشراء، وفق الموقع الإلكتروني الرسمي للبنك.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم الإثنين نحو 57.19 جنيه للشراء مقابل 61.16 جنيه للبيع.

سعر الدينار في البنك المركزي المصري

وصل سعره في البنك المركزي لنحو 60.80 جنيه للشراء مقابل 61.17 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وبشأن عملة الإتحاد الأوربي، فسجل سعر اليورو في البنك الأهلي نحو 20.03 جنيه للبيع مقابل 19.87 جنيه للشراء، كما وصل اليورو في المصرف المتحد لنحو 19.89 جنيه للشراء مقابل 20.03 جنيه للبيع، وسجل سعره في بنك مصر نحو 20.01 جنيه للبيع مقابل 19.89 جنيه للشراء، ووفق الموقع الإلكتروني الرسمي لبنك قناة السويس.