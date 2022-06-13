أسعار الخضروات في أسواق مصر اليوم الإثنين 13-6-2022

البحث عن أسعار الخضروات اليوم، يأتي على قائمة اهتمامات ربات البيوت، وذلك قبل التوجه إلى الأسواق لشراء احتياجات المنازل اليومية أو الأسبوعية.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، أسعار الخضروات اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو، في إطار الخدمات المتواصلة التي تقدمها لجميع متابعيها وقرائها.

أسعار الخضروات اليوم الإثنين

تشهد أسعار الخضروات في الأسواق المصرية المختلفة، المنتشرة بالمحافظات والمدن، اختلافا طفيفا في الأسعار بين المحافظة والأخرى، حيث تراوح سعر كيلو الملوخية بين 5 لـ7 جنيهات، في حين سجل سعر كيلو القلقاس 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، وبلغ سعر كيلو البصل الذهبي 3 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفلفل الأخضر 5 جنيهات.

وما زالت أسعار الطماطم تتراوح بين 5 جنيهات، و6.5، و10 جنيهات، حسب جودتها، كمل بلغ سعر كيلو الباذنجان الأسود الرومي والأبيض والعروس 6 جنيهات، وبلغ سعر كيلو الكوسة 9 جنيهات، وسجل سعر كيلو الفاصوليا 8 جنيهات، في حين بلغ سعر كيلو البسلة 8 جنيهات، وسجل سعر كيلو الخيار بين 5 لـ8 جنيهات.

أسعار الخضروات في سوق العبور

وتراوح سعر كيلو الكوسة بين 2 و3.75 جنيه، في حين بلغ سعر الباذنجان الرومي بين 1.5 لـ2.5 جنيه، كما سجل سعر الباذنجان البلدي بين 2 حتى 3.5 جنيه، وتراوح سعر القلقاس بين 3 و6 جنيهات، كما بلغ سعر البصل بين 1.25 و2.25 جنيه، وبلغ سعر الطماطم بين 3.5 و6.5 جنيه، وتراوح سعر الملوخية بين 3 و5 جنيهات، وتراوح سعر الفاصوليا بين 5.5 و6.5 جنيه، وبلغ سعر كيلو من الخيار البلدي 2 - 3 جنيهات، وسجل سعر الجزر بين 1.5 و4 جنيهات، كما سجل سعر البطاطس بين 2 و3.5 جنيهات.