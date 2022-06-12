تنسيق القبول بمدارس ثانوي عام خاص بالجيزة 2022 - 2023

تنسيق مدارس ثانوي عام خاص بالجيزة، من أكثر الكلمات بحثًا علي مؤشر البحث جوجل من الطلاب الحاصلين علي الشهادة الإعدادية 2022، وذلك بعد اعتماد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة أمس السبت، الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة 2022 والدبلومات الفنية للعام الدراسي المقبل.

تنسيق مدارس ثانوي عام خاص بالجيزة.. 140 درجة للقبول

وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تنسيق مدارس ثانوي عام خاص بالجيزة 140 درجة للقبول، و220 درجة للقبول بالثانوي العام بالمحافظة، و140 درجة للثانوي العام بفصول الخدمات والمنازل.

140 درجة تنسيق القبول بالتعليم الفني الخاص

كما حددت مديرية التعليم بالجيزة، تنسيق القبول بمدارس التعليم الفني الخاص (تجاري وفندقي) بالجيزة للعام الدراسي المقبل 2022-2023، نظام الثلاث سنوات، 140 درجة للقبول.

تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي 2022

- 230 درجة لمدرسة طباعة إمبابة والهرم الثانوية الصناعية بنين.

- 195 درجة لإمبابة الصناعية بنين للتأسيس العسكري وطلعت حرب الصناعية للتأسيس العسكري والجيزة الكهربية الصناعية بنين للعام و190 درجة للمهني.

- تنسيق القبول بمدارس الثانوي الصناعي 200 درجة للميدان الصناعية بنات للعام و195 للمهني و200 درجة للجيزة الثانوية الصناعية بنات.

- 210 درجات لأحمد عرابي الثانوية الصناعية بنات.

- 190 درجة لمدارس نكلا الثانوية الصناعية وأبو رواش الثانوية الصناعية والمنوات الثانوية الصناعية والحوامدية الثانوية الصناعية والفصول الملحقة على التعليم المزدوج بالحوامدية والطيار محمد بهجت بنين للتأسيس العسكري والبدرشين الثانوية الصناعية بنات.

- 185 درجة لمدرسة وردان الثانوية الصناعية بمنشأة القناطر.

- 190 درجة لمدرسة البدرشين الثانوية الصناعية بنات للعام و185 درجة للمهني.

- 185 درجة لمدارس ناصر الثانوية الصناعية بنين والعياط الثانوبة الصناعية بنات بالعياط.

- 175 درجة لطهما الثانوية الصناعية بنين بالعياط.

- 185 درجة للصف الثانوية الصناعية للتأسيس العسكري والصف الثانوية الصناعية بنات.

- 180 درجة للصف الثانوية الصناعية بنين بزرزارة بمركز الصف.

- 185 درجة لمدرسة الشهيد أحمد رمضان سالم الصناعية بنين وأطفيح الثانوية الصناعية بنات والكداية الثانوية الصناعية والقبابات الثانوية الصناعية.