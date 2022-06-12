التعليم: قبول اعتذارات المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة خلال أيام

أكد مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن قبول اعتذارات المعلمين من عدم المشاركة في أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، خلال أيام، مشيرًا إلى أن الوزارة أنهت كافة الاستعدادات لعقد الامتحانات، والمنتظر أن تعقد يوم 20 يونيو الجاري، للمواد غير المضافة للمجموع، و26 من نفس الشهر للمواد المضافة للمجموع، على أن تنتهي الامتحانات يوم 21 يوليو المقبل، وسط إجراءات مشددة ضد كورونا.

شروط اعتذار المعلمين عن امتحانات الثانوية العامة 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم، 7 شروط لتقديم اعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة 2022، وهي كالتالي:

1- الحالات المرضية مع تسليم تقرير طبي معتمد من اللجنة الطبية.

2- وجود طفل رضيع حتى عامين، ويتطلب صورة من تحقيق الشخصية للأم مع شهادة ميلاد الطفل.

3- وفاة الزوج، يجب تقديم صورة من شهادة وفاة الزوج وصورة بطاقة الزوجة.

4- عمل الزوج بمنطقة نائية، خطاب معتمد من جهة عمل الزوج بالمنطقة النائية، وأنه ما زال على قوة العمل حتى تاريخه، وصورة بطاقة الزوجة.

5- سفر الزوج للخارج، ويتم تقديم صورة جواز السفر بتأشيرة الخروج مرسلة بالفاكس بتاريخ حديث وصورة بطاقة الزوجة.

6- رعاية الأبناء المعاقين ذهنيًاوالأزواج أصحاب الأمراض السرطانية، ويتم تقديم تقرير طبي معتمد.

7- ندب الزوج والزوجة لأعمال الامتحانات (يقبل اعتذار أحدهما)، ويتقدم المعتذر بخطاب الندب وصورة من خطاب ندب الطرف الآخر مع صورة تحقيق الشخصية للزوجة (الرقم القومي)، وإقرار من أحدهما يتعهد بتنفيذ الندب الصادر له.

إجراءات مشددة ضد كورونا داخل لجان امتحانات الثانوية العامة

وقال المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الوزارة ستقوم بتنفيذ إجراءات مشددة ضد جائجة فيروس كورونا، داخل جميع لجان امتحانات الثانوية العامة 2022، على مستوى الجمهورية، للحفاظ على أرواح وسلامة الطلاب والقائمين على الامتحانات، من خطر الإصابة بعدوى كورونا.