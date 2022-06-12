«القومي للبحوث» يحذر من استخدام اللبن «القاطع»: سام ويؤدي للإجهاض

قالت الدكتورة نيرة شاكر أستاذ الألبان بالمركز القومي للبحوث، إن استخدام اللبن القاطع أو المتجبن له أضرار جسيمة، موضحة أن تجبن اللبن أو تخثره وهو ما يعرف باللغة الدارجة اللبن القاطع، هو دليل على وجود بكتريا داخله.

وأضافت «شاكر» في مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين آية جمال الدين وأسماء يوسف في برنامج «8 الصبح» على شاشة «dmc»، أن تجبن اللبن وتخثره يكون نتيجة نمو البكتيريا الموجود باللبن وقامت بإفراز إما حموضة أو إنزيمات، وهي خطيرة في الحالتين، لافتة إلى وجود نوعين من البكتيريا نافعة وضارة، موضحة أنه حتى في حالة أن كانت هذه البكتيريا نافعة وأدت لتخثر اللبن فإنه يكون معها بكتيريا ضارة.

بعض القوانين التي تمنع إستخدام اللبن الخام

ولفتت أستاذ الألبان بالمركز القومي للبحوث، إلى أنَّ أضرار اللبن المتخثر معروفة، لذلك هناك بعض القوانين التي تمنع استخدام اللبن الخام.

وأشار إلى أنّ هناك بعض البيكتريا الضارة التي تدخل جسم الإنسان وتسبب له الأمراض المختلفة بسبب اللبن المتخثر، مثل بكتيريا البروسيلا التي تأتي عن طريق الحيوان، وبكتيريا الليستيريا التي بدأت تنتشر بصورة كبيرة و البروسيلا التي تؤدي للإجهاض المتكرر، والحمى المتقطعة والحمى المالطية، موضحة أن دخول مكروب واحد أو خلية واحدة من البكتريا الضارة لجسم الإنسان تجعلها تنمو داخله وتسبب العديد من الأمراض.

إنزيمات سامة لا تتأثر بالحرارة

وأوضحت أستاذ الألبان بالمركز القومي، أنّ ظهور أعراض الأمراض الناتجة عن تناول اللبن المتخثر تظهر حسب مناعة الجسم، لافتة إلى أن أنواع البكتريا الضارة تختلف كل مرة يتم تناول اللبن المتخثر، وقد يؤدي إلى إجهاض المرأة الحامل، موضحة أن البكتيريا الضارة لا تموت بالحرارة التي تتعرض لها سواء على البوتجاز أو إستخدامها في معجنات داخل الفرن، وحتى في حالة أن بعضها مات بالحرارة فإن الإنزيمات السامة لا تتأثر بالحرارة.