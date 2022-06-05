حفاظا على سلامتك... اعرف الفارق بين اللبن «السايب» والمعلب والصلاحية

يعتبر كوب اللبن وجبة غذائية متكاملة لاحتوائه على عناصر غذائية عالية من كربوهيدرات وفيتامينات ودهون وكالسيوم، ويتساءل عدد كبير من المواطنين أيهما يفضل شراء اللبن «السايب» أم اللبن المعلب، وأوضحت الدكتورة نانسي النجار، طبيبة بيطرية بإدارة النزهة البيطرية، فى تقرير لها الفروق بين كلا من اللبن السايب واللبن المعلب لتعريف المواطنين الفارق بينهما.

اللبن السايب :

- لم تتم عليه أى معاملة حرارية، وبالتالي هو محتفظ بالميكروبات المرضية والميكروبات المسببة للفساد.

- اللبن السايب محتفظ بقيمته الغذائية لأنه لم يتعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

- نسبة الدهن من 5 : 8 %.

- مدة حفظه من 3 أيام إلى أسبوع بعد الغلي.

- من يريد استخدام اللبن السايب لا بد أن يكون من أبقار أو جاموس محصنة خاصة ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والبروسيلا، فهي أمراض تنتقل للإنسان عن طريق اللبن.

- بعد شراء اللبن السايب يتم غليه جيدا حتى يصل لمرحلة الغليان وليس فوران اللبن.

- وبعدها يتم وضع اللبن فى إناء فيه مياه باردة وبذلك تتم بسترة اللبن .

اللبن المعلب

- لبن معقم والهدف من التعقيم هو إبادة جميع الكائنات الحية الموجودة سواء مرضية أو مسببة للفساد.

- اللبن المعلب أقل في نسبة الكالسيوم والدهون.

أنواع اللبن المعلب:

- اللبن المبرد: يكون مبستر ومدة صلاحيته أسبوع ويحفظ داخل الثلاجة.

- المعقم المبستر: لبن يتعرض لدرجات عالية جدا من الحرارة ويوضع فى علب مفرغة من الهواء وصلاحيته تمتد إلى 6 شهور، ويمكن أن يحفظ خارج الثلاجة مدامت العبوة سليمة غير مفتوحة، في حال فتح العبوة يحفظ فى الثلاجة ويستخدم خلال 5 لـ7 أيام من الفتح.

- الحليب المجفف: يتم فيه نزع الماء من الحليب الطازج، ولذلك فإنه يحتوي على نفس العناصر الغذائية للبن المشتق منه وكثيرا ما يضاف إليه معادن وفيتامينات لمزيد من الفوائد، وفي حال فتح العبوة يحفظ في مكان بارد وجاف بعيد عن الرطوبة والشمس، ولسهولة ذوبانه عند الاستعمال يفضل مزجه بالماء البارد أولا.