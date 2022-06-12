الإعدام شنقا لـ3 أشخاص متهمين بقتل طفلة بعد تعذيبها في القطامية 

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في التجمع الخامس، اليوم الأحد، 3 متهمين بالإعدام شنقًا؛ لإدانتهم بتعذيب طفلة حتى الموت في القطامية.

صدر الحكم برئاسة المستشار جمال حسن أحمد، وعضوية المستشارين أمجد محمد أبوالفتوح وعبدالجليل مفتاح ومحمود عبدالمنعم القرموطي، وأمانة سر شريف محمد علي.

قتل المجني عليها عمدًا

وجاء في أوراق القضية، بعد انتهاء النيابة العامة من التحقيق مع المتهمين، ووجهت لهم تهمة قتل المجني عليها الطفلة، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتلها، ظنًا منهم أن في ذلك الخلاص من افتضاح أمر تجارتهم بالمواد المخدرة.

كما تبين من التحقيقات أن المتهمين انهالوا عليها ضربًا وصعقًا وحرقًا حتى أغشى عليها، فقاموا بكتم نفسها حتى لفظت أنفاسها الأخيرة قاصدين من ذلك إزهاق روحها، فأحدثوا بها الإصابات الموجودة بتقرير الصفة التشريحية.

وجاء في تقرير الصفة التشريحية الخاص بالطفلة المجني عليها، إصابتها بكدمات متفرقة وسحجات بالجسم نتيجة تعرضها للتعذيب وهو ما أسفر عن مصرعها.