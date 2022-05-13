إعدام أغذية فاسدة وتحرير 26 مخالفة وإزالة 40 حالة تعد على الطريق بالمنوفية

شنت الوحدات المحلية في مدن ومراكز محافظة المنوفية، حملات تفتيشية على المنشآت الغذائية والمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، وذلك بالتنسيق مع شرطة المرافق ومديريات الصحة والتموين، وفي ضوء تكليفات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الجهود في شن الحملات الرقابية الصارمة على الأسواق والمحلات العامة للتأكد من الالتزام بالأسعار المقررة وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية ورفع كل الإشغالات والتعديات المخالفة على الطريق العام.

ضبط أغذية فاسدة في سرس الليان

ونظمت الوحدة المحلية بمدينة سرس الليان حملة مكبرة أسفرت عن ضبط وإعدام ما يقرب من 110 كجم من المواد الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي، كما تم تحرير 26 محضرا لعدم وجود شهادات صحية وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية اللازمة.

كما تم تنظيم حملة لرفع الإشغالات والتعديات بشارع بورسعيد ومحيط كوبري المرور لتحقيق السيولة المرورية، وتم خلالها تحرير 9 محاضر إشغال بالطريق العام، وتنفيذ إزالة فورية لـ 52 حالة تعدٍ، وقد تم التشديد على أصحاب المحلات العامة بعدم افتراش الأرصفة والطريق العام والالتزام بالأماكن المخصصة لهم حفاظا على الصالح العام.

رفع الإشغالات في مدينة أشمون

كما واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حملاتها المكبرة لإزالة الإشغالات بكل الطرق الرئيسية والميادين العامة بنطاق المدينة، وتم إزالة 40 حالة تعدي بالطريق العام وإخلاء الشارع من الباعة الجائلين، فضلا عن إزالة كل الإعلانات المخالفة وغير المرخصة حفاظا على حقوق الدولة والمظهر الجمالي والحضاري للمدينة.

ونظمت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء، عدة حملات بنطاق المدينة وقرى الشهداء، والتي استهدفت إزالة كافة الإشغالات بالطريق العام والتي تعوق الحركة المرورية للمواطنين وتسبب التشوه البصري.

وأكد رئيس المدينة على استمرار مواصلة الجهود لإنفاذ القانون وإزالة كافة التعديات المخالفة بالشوارع والميادين العامة، حفاظا على حقوق الدولة وصونا لمقدراتها.

فيما قامت رئاسة حي غرب شبين الكوم، بحملة ليلية مكبرة لرفع كافة الإشغالات والتعديات على حرم الطرق والشوارع والأرصفة، ومن أمام المحلات بنطاق الحي، تحقيقا للصالح العام وتيسيرا للحركة المرورية أمام المركبات والمواطنين.