سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 13-6-2022 في البنوك المصرية

يحتل البحث عن سعر الريال السعودي اليوم، قائمة اهتمام شريحة عريضة من المواطنين، الذين يستعدون للسفر إلى المملكة العربية السعودية، لأداء أهم الشعائر الإسلامية المقدسة، وهي فريضة الحج الأعظم.

واليوم الإثنين الموافق 13 يونيو 2022، تستعرض «الوطن» من خلال خدماتها الإخبارية، سعر الريال السعودي اليوم، في البنوك العاملة بالقطاع المصرفي داخل مصر والبنوك الأجنبية، وفق أول تعاملات وردت من البنك المركزي والأهلي ومصر والتجاري الدولي، إضافة إلى بنك قناة السويس وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الأثنين

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين في البنك المركزي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، بحسب موقع البنك المركزي المصري.

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو، في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي داخل بنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، وفق أول تحديث للبنك اليوم.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الإثنين الموافق 13 يونيو ببنك الإسكندرية نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء.

بلغ سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

سجل اليوم سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.

ووصل سعره اليوم في البنك التجاري الدولي لنحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.