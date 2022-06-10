سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 10-6-2022 في البنوك المصرية

يأتي البحث عن سعر الريال السعودي على قائمة اهتمام الكثير من المواطنين، لاسيما الذين يستعدون للحج خلال الأيام المقبلة، قبيل سفرهم إلى المملكة العربية لأداء شعائر الفريضة الدينية.

وتقدّم «الوطن» من خلال خدماتها الإخبارية المستمرة، سعر الريال السعودي في البنوك العاملة فى القطاع المصري المصري، اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022، مثل بنك cid، والبنك الأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي، إضافة إلى بنك الإسكندرية وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو 2022، في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، فيما حين سجل في بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء، ووصل سعره اليوم في البنك التجاري الدولي لنحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفقا لموقع كل بنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 10 يونيو، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ سجل نحو 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع، ووصل سعره اليوم في البنك المركزي إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، في حين سجل سعره اليوم في بنك مصر نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في قناة السويس

بلغ اليوم الجمعة سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، فيما وصل سعره اليوم فى بنك الإسكندرية لنحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء.