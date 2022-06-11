سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-6-2022 في البنوك المصرية

مع بدء انطلاق الوفود لموسم الحج، يحتل سعر الريال السعودي قائمة اهتمام الكثير من المواطنين خاصة في تلك الفترة.

وتقدّم «الوطن» من خلال خدماتها الإخبارية المستمرة، سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في القطاع المصري المصري، وفق آخر تعاملات وردت قبل اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، مثل بنك cib، والبنك الأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي، إضافة إلى بنك الإسكندرية وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي

بلغ سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 11 يونيو 2022، في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.

وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي اليوم السبت الموافق 11 يونيو، إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني لكل بنك.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي

واستقر سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 11 يونيو، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إذ سجل نحو 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.

ووصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع.

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 11 يونيو، في بنك مصر نحو 4.96 جنيه للبيع مقابل 4.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك قناة السويس

بلغ اليوم السبت سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع.

كما وصل سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 11 يونيو في بنك الإسكندرية لنحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء.