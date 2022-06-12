سعر الريال السعودي اليوم الأحد 12-6-2022 في البنوك المصرية

كشفت قطاع البنوك المصرية والأجنبية العاملة داخل المصرف المصري تفاصيل أسعار بيع وشراء العملة السعودية، وذلك قبل انطلاق الوفود من مصر لموسم الحج 2022، إذ يحتل سعر الريال السعودي قائمة اهتمام الكثير من المواطنين خاصة في تلك الفترة التي تفصلنا عنها أيام قليلة.

واليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022، تقدّم «الوطن» من خلال خدماتها الإخبارية المستمرة، سعر الريال السعودي في البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري، وفق آخر تعاملات وردت في بنوك كالتجاري الدولي والبنك الأهلي وبنك مصر والتجاري الدولي، إضافة إلى بنك الإسكندرية وذلك على النحو التالي:

سعر الريال السعودي اليوم الأحد

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، بحسب المركزي المصري.

- سجل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، في بنك مصر نحو 4.98 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء.

- بلغ اليوم الأحد سعر الريال السعودي، في بنك قناة السويس 4.94 جنيه للشراء مقابل 4.99 جنيه للبيع، وفق آخر تحديث للبنك اليوم.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 12 يونيو في بنك الإسكندرية لنحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.96 جنيه للشراء.

- بلغ سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 12 يونيو 2022، في البنك الأهلي نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول

- سجل سعر الريال السعودي في بنك كريدي أجريكول نحو 4.99 جنيه للبيع مقابل 4.93 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، إلى نحو 4.96 جنيه للشراء مقابل 4.98 جنيه للبيع، وفق الموقع الرسمي الإلكتروني للبنك.

- كما وصل سعر الريال السعودي اليوم الأحد الموافق 12 يونيو، في مصرف أبوظبي الإسلامي، إلى 4.97 جنيه للشراء و4.98 جنيه للبيع.