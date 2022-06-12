مؤسسة مصطفى وعلي أمين توزع جوائزها الصحفية الليلة.. و«الوطن« أبرز المكرمين

تقيم مؤسسة مصطفى وعلي أمين للصحافة، مساء اليوم، احتفالها السنوي، لإحياء ذكرى الكاتبين مصطفى وعلي أمين، في أحد فنادق القاهرة، وتقوم بتوزيع جوائزها الصحفية لعام 2021، والتي فازت «الوطن» بجائزتها في فرع «التحقيق الصحفي»، عن ملف «إعادة اكتشاف التراث القبطي»، للصحفي مصطفى رحومة.

تفاصيل تكريم الفائزين

والاحتفالية التي تنظم بالتعاون مع مؤسسة أخبار اليوم، ستقوم خلاله السيدة صفية مصطفى أمين، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين للصحافة، بتوزيع الجوائز على الفائزين وتكريم كبار الصحفيين.

وكان مجلس أمناء مؤسسة مصطفى وعلي أمين للصحافة، قرر منح جائزة الانتماء للكاتب الصحفي الكبير محمد بركات، وحصل شيخ الصحفيين الكاتب الصحفي محمد العزبي على جائزة شخصية العام الصحفية، كما فاز الكاتب الصحفي جميل مطر بجائزة أفضل كاتب مقال، وتم تكريم أسماء كبار الكتاب الصحفيين الراحلين: جلال دويدار وياسر رزق وعبدالقادر محمد علي، تقديرًا وعرفانًا لعطائهم الصحفي الكبير.

قائمة الفائزين بجوائز مؤسسة مصطفى وعلي أمين الصحفية

وشملت قائمة الفائزين بجوائز مؤسسة مصطفى وعلي أمين، كل من: الصحفي مصطفى رحومة، من جريدة «الوطن» بجائزة التحقيق الصحفي عن ملف «إعادة اكتشاف التراث القبطي».

وفاز الصحفي حازم بدر من «الأخبار» بجائزة أفضل حوار صحفي عن سلسلة حوارات «علماء الظل».

وفاز الصحفي أحمد يعقوب من «اليوم السابع» بجائزة القصة الإنسانية عن «قلعة موسى»، وفاز الصحفي سامح الكاشف من «مجلة ديوان الأهرام» بجائزة الإخراج الصحفي.

وفازت الصحفية أسماء زكريا من موقع «المصري اليوم» بجائزة المالتي ميديا عن "متلازمة توريت". وفازت الصحفية الشابة سمر إبراهيم (الشروق) بجائزة الشباب عن رسالة "معسكرات النازحين في دارفور".وفاز المصور الصحفي طارق وجيه من موقع «المصري اليوم» بجائزة أفضل صورة صحفية عن صورة «زحام على مركز تلقي لقاح كورونا»، إضافة إلى منح جائزة الأول على قسم الصحافة بأكاديمية أخبار اليوم وفازت بها رانيا صلاح نعيم، وجائزة الأول قسم صحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة وفازت بها سلمى مجدي محمود.