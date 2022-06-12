القصة الكاملة لأزمة الفنانة نجلاء بدر مع فندق شهير.. مصر دولة قانون

حالة كبيرة من الجدل سببتها الفنانة نجلاء بدر بعد تعرضها لأزمة مع أحد الفنادق في مدينة الساحل الشمالي والتي رفضت تسكينها بمفردها دون وجود زوجها معها وهو الأمر الذي كشفته من خلال صفحتها الخاصة.

حيث قالت الفنانة نجلاء بدر عبر صفحتها الخاصة على موقع «فيسبوك»: «الخبر الأسوأ و قصة الموسم في عالم الفنادق السياحية المصرية بعد ما خلصنا إجراءات الإقامة لمهمة عمل في الساحل الشمالي ومضينا و قعدنا ساعة في انتظار الغرف وبعد كده جم اعتذروا لعدم قبول إقامة سناجل.. يعني الراجل يروح بزوجته والست تروح بزوجها و لو رحت معاك أطفالك من غير الزوجة برضه غير مسموح».

أزمة الفنانة نجلاء بدر

وتابعت نجلاء قائلة: «مع إن تم الحجز قبلها بيوم ٤ غرف سنجل و تم قبول الحجز و تمت إجراءات الدخول، للأسف كل مجهودات الدولة الحكومية لتنشيط السياحة للأسف بتروح هدر.. سؤال للجميع و برجاء الرد بشكل قانوني و أهل الخبرة هل يجوز لأي فندق فرض شرط عدم قبول مبيت الفرد السنجل في الفنادق ذات تقييم الخمس نجوم حتى لو كان متزوج أو متزوجة لكن حجز بمفرده دون اصطحاب زوجته أو زوجها في السفر داخل فنادق محافظات مصر».

نجلاء بدر تكذب الفندق

ولكن بعد كتابة نجلاء بدر لهذا المنشور أصدر الفندق بيانا كذب فيه ماحدث لتعود مرة أخرى لمشاركة جمهورها بمنشور قالت فيه: «يا أفشل تكذيب عندي شهود و ناس كتير حصل معاها نفس الموقف ونزلاء عندكم في الفندق وهنكذب ليه والله عيب لا للعنصرية والتنمر والتمييز ولا الوصاية والحق بالقانون ومصر دولة قانون رغم أنف المدمرين».