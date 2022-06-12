وزير الأوقاف ومحافظ الوادي الجديد يتفقدان برنامج الطفل بالمجمع الإسلامي

تفقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، البرنامج الصيفي للطفل بالمجمع الإسلامي بمدينة الخارجة، ترافقهم حنان مجدي نائب المحافظ، والدكتور خالد الجندي وأعضاء مجلس النواب بالمحافظة.

نشر السلوكيات السليمة

وأشاد وزير الأوقاف بإقبال الأطفال على البرنامج الذي يهدف إلى تحفيظ القرآن الكريم ونشر القيم والسلوكيات القويمة بين النشء، واستعادة دور المسجد في التربية الصحيحة ونشر الفكر الوسطي الصحيح، كما أشاد بأداء الأئمة القائمين على تنفيذ البرنامج.

وعلى هامش اللقاء، تفقد الوزير والمحافظ لجنة امتحان المركز الثقافي لإعداد الدعاة، والتي تم تنفيذها بالمحافظة بالتنسيق مع الوزارة، تيسيرًا على الدارسات وتخفيفًا عنهم من مشقة الإنتقال للقاهرة.

اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين

وتستقبل محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، وزيري الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، والشيخ خالد الجندي، في أولى فعاليات اللقاء المفتوح للعلماء والمثقفين مع الشباب بالوادي الجديد.