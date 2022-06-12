إصلاح كسر فى 3 خطوط لمياه الشرب بالمعادي.. وتكثيف أعمال النظافة في الحي

تلقت المهندسة جيهان عبد المنعم،نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، تقرير عن جهود حي المعادى للإرتقاء بالشوارع والمياديين وتقديم خدمة أفضل للمواطنين والاستجابة الفورية للشكاوى، حيث قام حى المعادى بالتنسيق مع الصرف الصحى و إدارة المرافق بالحي لتطهير بالوعات الصرف الصحى والامطار بشارع 213 وإصلاح أكثر من كسر بخطوط مياه الشرب وتم الانتهاء من إصلاح كسر ماسورة خط مياه 200 بزهراء المعادى وإصلاح كسر ماسورة خط مياه 300 بجوار المسجد الكويتى وإصلاح كسر ماسورة مياه شارع 100.

تكثيف أعمال النظافة

وقامت الاجهزة التنفيذية بحى المعادى برئاسة اللواء أحمد جوده رئيس الحي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة والرصد البيئى بالحي بحملات مكثفة على مدار اليوم لمراجعة أعمال النظافة وجمع المخلفات والاتربة بشوارع وادى النيل ومصر حلوان الزراعى وشوارع 5 و101 وميدان الجراند مول ومحيط كوبري شمال طره وشارع 250 الشرقي والغربي ومحيط مدرسة الشروق وشوارع عرابي و بورسعيد و الشريفة دينا إلى جانب رفع مخلفات شجرة بعد سقوطها بالتنسيق مع الحماية المدنية بشارع 100.

مواجهة مخالفات فى المهد

وشنت الأجهزة التنفيذية بحى المعادى حملة لضبط الشوارع والميادين ورفع الاشغالات وإزالة كافة المخالفات في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاستعادة المظهر الحضاري.

وقامت الاجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الادارة الهندسية والمتابعة الميدانية بالقضاء على مخالفة فى المهد بشارع 20 مع شارع 250 بميدان فيكتوريا والقضاء على مخالفة فى المهد بشارع 210 وحارة يعقوب من شارع 154 حيث تم ايقاف أعمال بدون ترخيص وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

كما تم رفع اشغالات حواجز حديدية بشارع الخمسين وميدان الجراند مول إلى جانب حملة لضبط تكاتك مخالفة بشارع 77 وميدان العرب وتم مصادرة الاشغالات وايداعها مخازن الحى،وذلك للقضاء على المخالفات والاشغالات التى تعوق سير المارة والسيارات .