نائب محافظ القاهرة: وضع جدول زمني لتطوير شق الثعبان وتقنين المصانع

أكدت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن هناك متابعة مستمرة للمجهودات المبذولة بنطاق منطقة شق الثعبان الصناعية، إذ تجري أعمال التطوير على قدم وساق لسرعة الانتهاء منها وفقًا للجدول الزمني المحدد لكافة الأعمال، واستمرار أعمال التطوير بمدخل المدينة مع استكمال وتركيب «اللاندسكيب» من جهة المدخل بطريق الاوتوستراد لتنفيذ شكل جمالي وتابلوه يحاكي طبيعة الأنشطة الصناعية بهذا الموقع، وذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بالإسراع من أعمال تطوير منطقة شق الثعبان والمخطط العام الذي تم وضعة لتطويرها لتصبح مدينة عالمية، وإحدى قلاع تصنيع الرخام والجرانيت على أرض مصر.

جاء ذلك خلال جولة نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، لمتابعة أعمال التطوير التى تشهدها منطقة شق الثعبان وآليات التنفيذ ومتابعة المرافق وأعمال التقنين للورش والمصانع والعمل على تذليل الصعوبات لانجاز أعمال التطوير، وشارك فى الجولة العميد ماجد فوزي المدير التنفيذى لمشروع شق الثعبان والمهندسة جيهان جادو، رئيس حى طره، والمهندس محمد صبري مستشار الطرق والمهندس احمد سعد مسئول المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية.

إزالة الإشغالات أمام المصانع والورش

ووجهت نائب المحافظ بضرورة الإسراع للانتهاء من تركيب البلدورات و«الانترلوك» وبوابة الدخول بمدخل مدينة شق الثعبان، فضلًا عن تركيب الإنارة ورفع كفاءتها بمنطقة «اللاند سكيب»، كما شددت على إزالة الاشغالات الموجودة أمام المصانع والورش واشغالات الباعة الجائلين، وتكثيف أعمال النظافة الدورية وإزالة التراكمات من الطرق الرئيسية وبمدخل شق الثعبان مع عمل الحملات المكثفة لضبط حركة المرور بمدخل المدينة خاصة بعد توفير مكان محدد لركن السيارات، و«الميكروباصات»، لتحقيق السيولة المرورية مع استمرار أعمال المتابعة الميدانية لفرض الانضباط.

جدول زمني لتقنين وضع المصانع

وطالبت نائب المحافظ بضرورة الانتهاء من دراسة جميع الملفات المقدمة بشأن تقنين وضع المصانع والورش في أقرب وقت، مع تحديد الجدول الزمني للانتهاء من كافة الأعمال وعرضها على لجنة البت بمحافظة القاهرة وإزالة أي مشكلات من شأنها عرقلة تقنين الأوضاع وتيسيير كافة الإجراءات.

وأوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن ما يتم من أعمال التطوير والتقنين للأوضاع يهدف إلى توفير الخدمات وتحسين البنية التحتية، ما يساهم في زيادة الإنتاج والاستثمارات للعاملين بمجال الرخام والجرانيت للتغلب على كافة الصعوبات، والإسراع من انتهاء أعمال التطوير بالكفاءة العالية والمطلوبة لتلك القلعة الصناعية.