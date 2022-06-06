نائب محافظ القاهرة: تطوير شارع الأشراف مستمر ليكون رحلة دينية تاريخية

يحظى مسار مزارات آل البيت بالمنطقة الجنوبية بمحافظة القاهرة باهتمام بالغ من جانب الدولة، خاصة بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير وترميم وتجديد مقامات وأضرحة آل البيت، ومن تلك المواقع التي تحظى بأعمال تطوير شارع الاشراف بنطاق حي الخليفة بالقاهرة والجارى تطويره وتحويله إلى مزار سياحى على غرار شارع المعز بالقاهرة.

زيارة تفقدية للأعمال الإنشائية بشارع الأشراف

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، بزيارة تفقدية للاعمال التي تتم حاليا بشارع الاشراف بنطاق حى الخليفة و يحتوى على عددا هائلا من أضرحة آل البيت للوقوف على ما تم من أعمال ومتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الاداء لجميع مراحل التطوير بطول المسار الذي يبدأ من مسجد السيدة نفيسة وحتى مسجد السيدة زينب،مؤكده أنه سيكون بمثابة رحلة دينية تاريخية لمحبى آل البيت.

ترميمات الواجهات وأعمال الطلاء للعقارات

وتفقدت نائب المحافظ أعمال ترميمات الواجهات وأعمال الطلاء للعقارات ورفع كفاءة الاسوار بدءا من بوابة شارع الاشراف التى سيتم إقامتها مرورا بمنتزه الخليفة الذى يشهد أعمال تشجير وتكثيف مزروعات ومشايات أرضية وطلاء حوائط وتثبيت مقاعد فى المنتزه مع عمل مظلات خشبية وبرجولات ومنطقة مخصصة لتعليم الاطفال والسيدات أعمال الزراعة ليكتمل المنتزه ويصبح متنفس لقاطني المنطقة ورواد مزارات آل البيت .

معاينة مواقع عربات المأكولات

وتفقدت نائب المحافظ أعمال الإنتهاء من طلاء أسوار مستشفى مغربي و سور مركز الشباب وطلاءها بلون موحد لدهان العقارات، كما تفقدت أعمال التطوير التى تتم بمسجد السيدة رقية و زيارة مسجد و مقام السيدة سكينة كما تم معاينة مواقع المحلات وعربات بيع المأكولات والمشروبات الجاري تصميمها بمنتزه الخليفه.

أوضحت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية المحاور الرئيسية لتطوير شارع الأشراف ومنها تطوير الفراغات العامة ورفع كفاءة البنية التحتية ورفع الكفاءة العمرانية والمبانى التراثية و رفع كفاءة محاور الحركة الى جانب العمل على الترويج والتنشيط للأنشطة السياحية الزاخرة به والذي يحتوي على عددا كبيرا من الفرص الاستثمارية بالاضافة الى أهميته التاريخية والدينية الكبيرة مع العمل على توفير مناطق الخدمات والمطاعم والبازارات السياحية التى تلائم أنشطتها الطبيعة الدينية العامرة لهذا الموقع إلى جانب توفير أماكن انتظار السيارات وغيرها ليكون موقعا سياحيا من الطراز الاول ليتهافت عليه عشاق آل البيت لما له مكانة كبيرة في نفوس المصريين.

رفع كفاءة المنازل طبقا للعصر الفاطمى

وأضافت نائب محافظ القاهرة أنه تم إعداد خطة بالفعل لتطوير ورفع كفاءة المنازل الموجودة بالشارع وذلك طبقا للعصر التاريخي حيث تم الاستعانة باستشاري متخصص في ذلك الأمر وتم وضع تصميم لرفع كفاءة المنازل طبقا للعصر الفاطمي، كما تم تصميم العقارات ليكون الدور الأرضي بالعقار من الحجر لاضافة البصمة التاريخية والجاري تنفيذها حاليا .

كما تابعت نائب المحافظ تطوير الحديقة الكبرى -حديقة قنديل أم هاشم- بالسيدة زينب التي تم انشائها لخلق متنفس صحى وبيئة نظيفة ومظهر جمالى يليق بالقيمة الحضارية والتاريخية للحى العريق على مساحة 4 آلاف م2 ، وتضم 8 برجولات و30 مقعد خشبي ودورات مياه رجال وسيدات لخدمة رواد الحديقة مع رفع كفاءة المزروعات واللاند سكيب وزيادة الإضاءة التي تم تصميمها على الطراز الإسلامي بعدد 48 عمود ودهان العقارات المحيطة بالميدان بلون موحد .

إزالة الاشغالات

ووجهت نائب المحافظ بفع كافة الاشغالات ومخالفات المحلات والباعة الجائلين بشارع على يوسف وبيرم التونسي والمبتديان وشارع السيدة زينب، شارك فى الجولة العميد طارق اليمني رئيس حى الخليفة و اللواء حاتم الهديبي رئيس حي السيدة زينب و مهندسي المكتب الفني ومسئول المشروعات القومية بالمنطقة الجنوبية و مسئولي اعمال الصرف الصحي والغاز الطبيعي .

الجدير بالذكر ان مشروع ورفع كفاءة وتطوير مسار آل البيت ويبلغ طوله 2 كيلو متر تقريبا وشارع الاشراف 800 متر يضم عدة مواقع منها مسجد السيدة زينب وضريح سلار وسنجر،مسجد أحمد بن طولون، متحف جاير اندرسون،بيت ساكنه باشا،مسجد السيدة سكينة،ضريح محمد الأنور، قبة شجرة الدر، قبة عاتكة والجعفرى،مسجد السيدة رقية والسيدة سكينة ،قبة فاطمة خاتون، قبة الأشرف خليل، حديقة متنزه الخليفة، وصولا إلى مسجد السيدة نفيسة .