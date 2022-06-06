نائب محافظ القاهرة: منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة بـ«الخيالة»

أجرت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، جولة تفقدية لمتابعة توافر كافة الخدمات للمواطنين القاطنين في كومباوند «الخيالة»، بحي البساتين، والوقوف على أعمال تجهيز وتسكين العقارات، وبحث كافة المستجدات والمعوقات بهدف تذليلها، ورفع أي معاناة عن كاهل المواطنين.

نائب محافظ القاهرة تلتقي سكان كومباوند «الخيالة»

والتقت نائب محافظ القاهرة عدداً من سكان كومباوند «الخيالة»، والمنتقلين حديثاً للإقامة بالمنطقة، بعد نقلهم من الأماكن العشوائية وغير الآمنة، التي يجري تطويرها حالياً، خلف سور مجرى العيون، ومناطق «السكر والليمون، وحوش الغجر، والجيارة»، وذلك ضمن سلسلة الخدمات التي توفرها المحافظة لقاطني هذه المناطق.

وأكدت نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية أن كومباوند أرض الخيالة يعد واحداً من المشروعات الكبرى، التي أقامتها الدولة كسكن بديل للعشوائيات، مثل الأسمرات ومعاً والمحروسة وأهالينا، وغيرها، ويتكون المشروع من 42 عمارة سكنية، مكونة من دور أرضي و9 أدوار متكررة، بإجمالي 2268 وحدة سكنية، ويخدم كل عمارة 2 أسانسير، بالإضافة إلى منطقة الخدمات التي تضم مسجداً وكنيسة ومركز إسعاف ونقطة شرطة ونقطة إطفاء ومكتب بريد، إضافة إلى مركز للشباب وحديقة عامة.

تعليمات بالاهتمام بشكاوى السكان

وأضافت أن هناك توجيهات لكافة الأجهزة التنفيذية داخل كومباوند الخيالة في الاهتمام بشكاوى الأهالي في حالة وجود أي مشكلة في الوحدة السكنية بعد التسلم، مع متابعة كافة المستجدات، وتوافر المرافق، سواء مياه وكهرباء وغاز خدمة لأهالينا، إلى جانب العمل على تجهيز باقي العمارات لاستقبال الأسر التي ستنتقل إليها، لتوفير حياة كريمة، من خلال وحدات سكنية جديدة مؤثثة ومزودة بكافة الخدمات.

منافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة

وأوضحت أنه في ضوء توفير كافة الخدمات لتوفير الراحة للمواطنين، تم افتتاح عدة منافذ جديدة لبيع السلع الغذائية واللحوم والخبز بمجمع مساكن الخيالة، الذي أقامته الدولة بديل للمناطق غير الآمنة، إلى جانب توفير خط أتوبيس للنقل، شارك في الجولة اللواء طارق عابد، رئيس حي البساتين، ومسئول متابعة المشروعات القومية والمتابعة الميدانية بالمنطقة الجنوبية، وعدد من التنفيذيين بحي البساتين.