الزراعة: صدّرنا 3.5 مليون طن منتجات خلال 6 أشهر.. و«الموالح» في المقدمة

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ صادرات مصر الزراعية وصلت إلى 3 ملايين ونصف المليون طن هذا العام، وفقًا لتقرير تلقاه من الدكتور أحمد العطار رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بشأن إجمالي الصادرات الزراعية خلال الفترة من أول يناير 2022 وحتى 11 يونيو 2022.

أهم الصادرات الزراعية

وأضاف القصير أنّه يتم تصدير الفائض عن احتياجات السوق المحلي لجلب العملة الأجنبية، موضحًا أنّ أهم الصادرات الزراعية هي: الموالح، البطاطس، البصل الطازج، الطماطم الطازجة، البطاطا، الفراولة، الفاصوليا الطازجة والجافة، الثوم، البطيخ.

الموالح الأولى في الصادرات.. تليها البطاطس

وتابع أنّ إجمالي الصادرات الزراعية من الموالح بلغ مليونًا و486 ألفًا و344 طنًا، إضافة إلى تصدير 746 ألفًا 950 طنًا من البطاطس الطازجة، لتحتل المركز الثاني في الصادرات الزراعية بعد الموالح.

ولفت إلى تصدير 152 ألفًا و56 طن بصل، محتلًا المركز الثالث في الصادرات، واحتلت الفاصوليا على المركز الرابع في الصادرات الزراعية بإجمالي 70 ألفًا و472 طنًا، في حين احتلت البطاط على المركز الخامس في الصادرات بإجمالي 38 ألفًا و635 طنًا، بينما احتلت صادرات مصر من الطماطم على المركز السادس بإجمالي كمية بلغت 30 ألفًا و878 طنًا.

وأكمل: احتلت صادرات مصر من العنب على المركز السابع بإجمالي 27 ألفًا و380 طنًا، تليها في المركز الثامن الفراولة بإجمالي 19 ألفًا و425 طنًا، بينما حصل الثوم على المركز التاسع في الصادرات بإجمالي كمية بلغت 17 ألفًا و296 طنًا، بينما حصل البطيخ على المركز العاشر في الصادرات الزراعية المصرية بإجمالي كمية بلغت 5341 طنًا.