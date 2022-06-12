رئيس جامعة بنها يتفقد الامتحانات بـ 6 كليات: اللجان منتظمة في 6 كليات

أكد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها انتظام سير امتحانات نهاية العام بكليات الجامعة، مشيرا إلى أن الجامعة أعدت كافة الترتيبات اللازمة لمتابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة والعمل على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء امتحاناتهم.

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية الموسعة التى قام بها رئيس الجامعة لمتابعة سير امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكليات الطب البيطري، والزراعة، والتربية الرياضية، والطب البشرى بمركز الاختبارات الإلكترونية بالجامعة، والهندسة ، والعلوم.

تطبيق الإجراءات الإحترازية

واطمأن رئيس جامعة بنها خلال جولته على انتظام لجان الامتحانات بالكليات، ومتابعة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحفاظ على سلامة الطلاب والمشاركين فى اعمال الامتحانات ، كما أجرى سيادته حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

واشاد الدكتور جمال سوسه خلال جولته بالجهود المبذولة فى الكليات والتجهيزات والاستعدادات اللازمة للامتحانات ، واتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الخاصة بالعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

رافق رئيس الجامعة خلال الجولة كلا من الدكتور أسامة صلاح عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور السيد علي عميد كلية الهندسة ببنها، والدكتور لطفي أبو سالم عميد كلية العلوم، والدكتورة أماني عباس عميدة كلية الطب البيطري، والدكتور محمود الزعبلاوى القائم بعمل عميد كلية الزراعة، والدكتور محمد جودة وكيل كلية الطب لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد عبد الفتاح مدير مركز الاختبارات الإلكترونية ووكلاء الكليات والسادة أعضاء هيئة التدريس.

مزرعة الطب البيطري

من ناحية وعلي هامش جولة الامتحانات تفقد رئيس الجامعة مزرعة كلية الطب البيطري للانتاج الحيواني، وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التوسع فى الإنتاج واستغلال المساحات الموجودة بالكلية على أكمل وجه بشكل يسمح بزيادة المنتجات التى تتميز بها وطرحها فى الأسواق ومنافذ الجامعة بمشتهر وبنها بأسعار مخفضة وبجودة عالية لخدمة المجتمع المحيط، وذلك تأكيدًا لتعزيز دور الجامعة المجتمعى وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.