جامعة طنطا تتسلم الميدالية الماسية من الجمعية العالمية للسكتة الدماغية

سلم الدكتور حسام الصاوي، مدير مركز الطب النفسي بجامعة طنطا، اليوم، الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، الميدالية الماسية لعام 2021، والتي فاز بها مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب، من الجمعية العالمية السكتة الدماغية.

الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية والماسية

وأشاد رئيس جامعة طنطا بجهود فريق العمل في مركز الطب النفسي بجامعة طنطا، موضحًا أن ذلك كان سببًا في الحصول على الميدالية الماسية ومن قبل الذهبية ثم الميدالية البلاتينية.

ويضم فريق العمل داخل مركز الطب النفسي بجامعة طنطا: الدكتور حسام الصاوي رئيس القسم ومدير المركز، والدكتورة عزة عباس، والدكتور إيهاب شوقي، والدكتور أحمد كشك نائب مدير المركز، والدكتور وفيق بهنسي، والدكتور حازم عبد الخالق، والدكتور أحمد أشرف، والدكتور بهاء سطيحة، والدكتور هاني هلال، والدكتور أحمد رويشة، والمدرسين المساعدين والأطباء المقيمين.

وأشار الدكتور حسام الصاوي، مدير مركز الطب النفسي بجامعة طنطا، إلى أن مركز الطب النفسي وأمراض المخ والأعصاب استطاع حصد الميدالية الماسية لعام 2021، والتي تعد أعلى تصنيف من الجمعية العالمية للسكتة الدماغية، حيث سبق له الحصول على الميدالية الذهبية والميدالية البلاتينية والماسية.

الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية

وأوضح «الصاوي» أن هذه الجائزة تأتي تقديرًا واعترافًا دوليًا لجودة الخدمات المقدمة لمرضى السكتة الدماغية، والتي تشمل حقن مرضى السكتة الدماغية، وعمليات القسطرة المخية للسكتة الدماغية، وخدمات ما بعد الحقن والقسطرة من عنايات مركزة مكثفة.