لا تهاون في امتحانات جامعة طنطا.. إجراءات مشددة ولوائح تطبق على الجميع

شهدت بعض كليات جامعة طنطا، انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وسط إجراءات احترازية مشددة، مع حرص القائمين على تلك الكلياتـ على توفير جميع سبل الراحة والهدوء للطلاب، وتذليل كل العقبات، وتعقيم وتطهير اللجان قبل دخول وبعد خروج الطلاب، في الوقت الذي تواصلت فيه أعمال امتحانات الدراسات العليا، مع تهيئة نفس الأجواء للطلاب.

جامعة طنطا.. انتظام العملية الامتحانية

قال الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث العلمية، ان إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمود ذكي، حريصة على المتابعة المستمرة لانتظام العملية الامتحانية بمختلف كليات الجامعة، وتذليل كل العقبات التي تواجه الطلاب، حتى يتمكنوا من أداء امتحاناتهم بكل تركيز.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن هناك توجيهات من قبل الدكتور محمود ذكي، بالتأكيد على انتظام العملية الامتحانية وتطبيق اللوائح المنظمة لها، وتوفير سبل الراحة والهدوء للطلاب، مشددا على التأكد من الالتزام التام باتباع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، وتعقيم الكلية والمدرجات وقاعات ولجان الامتحانات، وارتداء الطلاب والملاحظين للماسكات الطبية.

تقرير يومي لرئيس جامعة طنطا

أكد نائب رئيس جامعة طنطا، أنه يتلقى تقرير يوميا عن أعمال الامتحانات، مشيرًا إلى عدم حدوث أي معوقات أو مشكلات، أثناء أداء الامتحانات في جميع الكليات، مشيدًا بالإجراءات التي اتخذتها كلية التجارة، وحسن سير أعمال الامتحانات بها.