جامعة طنطا تنظم المنتدى البيئي الدولي الخامس يوليو المقبل

تنظم جامعة طنطا المنتدى الدولي الخامس، تحت عنوان «بيئة ذكية تجاه التغيرات المناخية»، وذلك في الفترة من 18 وحتى 21 من شهر يوليو المقبل في بور سعيد، وذلك في إطار احتفالات الجامعة بيوبيلها الذهبي، برعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ويقام المنتدى تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي.

خدمة المجتمع وتنمية البيئة

وأكد الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، أن المنتدى في نسخته الخامسة يأتي انطلاقا من جامعة طنطا في خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والتزامها بتحقيق أهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030» بما يتسق مع المعايير العالمية للحفاظ على البيئة.

وأضاف رئيس جامعة طنطا، أن المنتدى يمثل فرصة حقيقية لمواجهة مشكلات البيئة والعمل على وجود نظام بيئي متكامل ومستدام يعزز المرونة والقدرة على مواجهة المخاطر الطبيعية، ويحد من الآثار المترتبة على التغيرات المناخية.

المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي

وأشار رئيس المنتدى الدكتور حمدي شعبان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إلى أن المنتدى يتضمن 15 محورا، وهي التغييرات المناخية، المحميات الطبيعية والتنوع البيولوجي، المخاطر البيئية والصحة، البصمة الكربونية وانبعاثات الغازات، البيئة الذكية، النانوتكنولوجي والبيئة، الطاقة تحديات وحلول، الطب التكميلي والطب البديل، إعادة التدوير، التربية البيئية في العصر الرقمي، الرياضة وتحديات البيئة، التشريعات والقوانين البيئية، الاقتصاد الأخضر، التحول الرقمي لخدمة صحة الفم، واستراتيجيات التعليم الهجين في العلوم النوعية.

وأضاف أن اللجنة العليا للمنتدى تضم نواب رئيس الجامعة الدكتور كمال عكاشة، الدكتور محمد حسين، والدكتور حمدي شعبان، والدكتور طارق فودة، الأستاذ بكلية الزراعة، والدكتور عبد النبي قابيل، الأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمود شكل، المدير التنفيذي للعلاقات الدولية بجامعة طنطا، الدكتور أحمد شكل نائب رئيس المنتدى، الدكتور الرفاعي قناوي سكرتير عام المنتدى، الدكتور يوسف النجار، رئيس اللجنة العلمية، والدكتور نبيل الشيخ، رئيس اللجنة المنظمة، وعضوية كل من الدكتورة نانسي الحفناوي، الدكتور محمد مأمون، الدكتور هشام الإبياري، الدكتور مدحت إبراهيم، الدكتورة أم إبراهيم الساعي، الدكتورة سحر الحجار، الدكتور هالة الصبي، الدكتور أيمن بكري، الدكتور ياسر بيومي، الدكتور إبراهيم سلكها، الدكتور أكرم نمير، الدكتورة نهال صلاح الدين، الدكتور محمد الشبيني والدكتور عادل هلال.