أستاذ بجامعة الإسكندرية يشارك في تأليف أحدث مرجع عالمي عن زراعة الأسنان

هنأ الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، الدكتور محمد معتز خميس، رئيس قسم الاستعاضة الصناعية بكلية طب الأسنان، على إنجازه العلمي والبحثىي وقيامه بتأليف فصلين في أحدث مرجع علمي عالمي Text Book عن أسس زراعة الأسنان، والذي يعد من أهم المراجع العلمية في مجال زرع الأسنان وأسسه أساتذة من جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وقام بتأليفه بمشاركة عدد من الخبراء الدوليين وقامت بنشره دار كوينتسنس.

وقام بتحرير المرجع الدكتور جون بيومير، أحد الخبراء العالميين في هذا المجال، وأحد الفصول الذي قام الدكتور معتز خميس بتأليفه في هذا المرجع يختص بشرح نظم وآليات تعويضات الأسنان التجميلية في حالات الزراعة في الجزء الأمامي من الفك.

من هو الدكتور محمد معتز خميس؟

الدكتور محمد معتز خميس هو منسق ومدير برنامج التعليم الطبي المستمر لغرس الأسنان بكلية طب الأسنان بجامعة الإسكندرية، وأحد الخبراء المرموقين في هذا المجال، وله العديد من الأبحاث المنشورة في دوريات عالمية هامة، وهو أيضاً عضو في هيئة تحرير أحد أهم المجلات العالمية في مجال تركيبات وغرس الأسنان.

تكريم من مجلس كلية طب الأسنان

وقد كرم مجلس كلية طب الأسنان، برئاسة الدكتور أحمد عادل عبد الحكيم، عميد الكلية، الدكتور محمد معتز خميس، تقديراً لإنجازه الكبير في مجال غرس وتركيب الأسنان.