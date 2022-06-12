افتتاح مركز خدمات تموين باب شرق المتطور في الإسكندرية (صور)

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم، مركز خدمات باب شرق التمويني، بمنطقة سموحة بنطاق حي شرق، وهو المركز الثامن من نوعه، إضافة إلى سبعة مراكز تموينية أخرى بأنحاء المحافظة، في إطار خطة الدولة نحو التحول الرقمي، وذلك بحضور المحاسب محمد سعدالله مدير مديرية التموين بالإسكندرية، ومحارب هيلع رئيس حي شرق.

تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة

وخلال الافتتاح؛ أكد الشريف أن المحافظة تعمل على تفعيل الخطة الاستراتيجية للدولة لإتمام عملية التحول الرقمي وميكنة كافة القطاعات الحكومية، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

8 مراكز خدمات تموينية متطورة في الإسكندرية

وأضاف أن الإسكندرية تضم حتى الآن 8 مراكز خدمات تموينية متطورة بتكلفة أكثر من 8 ملايين جنيه، وذلك بديلاً عن 16 مكتبا تموينيا قديما من أصل 25 مكتبا تموينيا قديما على مستوى المحافظة.

وأوضح أن تلك المراكز تقدم خدمات مجانية للمواطنين، كما تعمل بنظام مطور إلكترونيًا من خلال الحواسب الإلكترونية، والمدة الزمنية للتعامل مع المواطن لأداء الخدمة لا تتعدى العشر دقائق.

وتضم المراكز مركز السيوف المطور، ومركز حي شرق، ومركز حي غرب، ومركز حي العجمى، ومركز أبو قير، ومركز طوسون، ومركز محرم بك، ومركز باب شرق.

تفاصيل مكتب تموين باب شرق

من جانبه أوضح؛ مدير مديرية التموين، أن المركز الجديد يتعامل مع المواطنين من خلال 5 شبابيك، ويضم المركز عدد مكتبين تموين هما باب شرق أول وباب شرق ثان تم دمجهم في مركز واحد.

وأشار إلى أن المركز يتعامل بالنظام البنكي حيث لا يوجد طوابير ولا تكدسات ولا زحام، ويتم استدعاء المواطن بنظام النداء الآلي للتعامل من خلال أحد الشبابيك.

ولفت إلى أن المركز به خدمات على أعلى مستوى من تواجد كاميرات للمراقبة ولوحات إرشادية لتوجيه المواطنين للمستندات المطلوبة، ويعمل في هذه المراكز موظفين على كفاءة عالية تم تدريبهم وتأهيلهم على مهارات التعامل مع المواطنين.