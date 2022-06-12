أبو الغيط يستقبل الرئيس اليمني والوفد المرافق له

استقبل أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد الموافق 12 يونيو الجاري الرئيس رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بالجمهورية اليمنية وعدداً من نواب الرئيس والوفد المرافق له، والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

«أبو الغيط» استمع باهتمام إلى الرئيس «العليمي»

وصرح المستشار جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن أبو الغيط تباحث مع السيد رئيس المجلس حول مجمل التطورات على الساحة اليمنية ميدانيا وسياسياً خاصة في ضوء استمرار المواقف المتعنتة للحوثيين، وكذا ما يقومون به من اختراقات مستمرة للهدنة القائمة في البلاد منذ أكثر من شهرين.

وأضاف المتحدث أن «أبو الغيط» استمع باهتمام إلى الشرح الوافي الذي قدمه الرئيس «العليمي» حول الوضع اليمني والتحديات التي تواجهه وسبل حلها خاصةً بعد تشكيل مجلس القيادة والآمال الملقاة على عاتقه من الشعب اليمني والمجتمع الدولي، كما قدم الشكر للجامعة العربية على دعمها لليمن خاصة بعد صدور قرارا مؤخراً عن مجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين يطالب كافة الدول بتصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.

استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة الشرعية في اليمن

وأشار المتحدث الرسمي الي أن «أبو الغيط» أكد في هذا الصدد على استمرار الجامعة العربية في دعم الحكومة الشرعية في اليمن وعلي أهمية الحل السياسي كسبيل وحيد لإنهاء الأزمة اليمنية، وضرورة العمل بشكل عاجل على تخفيف المعاناة على الشعب اليمني.

وأضاف المتحدث أنه عقب اللقاء قام الرئيس بكتابة كلمة في دفتر الزيارات المخصص لكبار الشخصيات عبر فيها عن اعتزاز اليمن بهذا الصرح العربي وإيمانها به خاصة وأن اليمن إحدى الدول المؤسسة له.

وعقب ذلك ألقى الرئيس اليمني كلمة أمام مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، أوضح خلالها ما يدور في الساحة اليمنية والصعوبات والتحديات التي تواجه المجلس.