ميار الببلاوي تطلب الدعاء لنجلها المريض: صوته جايب آخر الشارع من الوجع

تصدرت الفنانة ميار الببلاوي، محركات البحث وصفحات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد كشفها عن تعرض نجلها لأزمة صحية شديدة وارتفاع درجة حرارته إلى 40 درجة ولم تنفع محاولات الأطباء معه للتخفيف عنه، وذلك حسب ما كتبته عبر حسابها على موقع «فيس بوك».

نجل ميار الببلاوي يعاني من ارتفاع درجة الحرارة والمغص

وقالت ميار الببلاوي، عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «إيه ده إيه الدنيا ديه إيه الناس ديه إيه الواحد عايش فى كوكب لوحده ملهوش حد ولا يفرق مع حد كله يالا نفسي، ولو ليه مصلحة يعملك نفسه مروحة، ولو ملوش متلزموش، دي كلمة ست طيبة لقتني ببكي في المسجد بتاع المقابر وقالتلي دموعك غالية وفريها الجايات كتير».

واستطردت بقولها: «والله استغربت كلامها وكأنها بتأهلني للي جاي، ابني من الصبح بيموت بين إيدي بيرجّع وبيتلوى من المغص ودكاترة داخلة ومحاليل وحقن وأدوية، وعنده امتحان الصبح لأنه في بكالوريوس».

تشتكي من أزمة نفسية تمر بها

وتابعت: «وديه آخر مادة طبعًا كده خلاص مفيش أمل إلا بمعجزة من عند ربنا لأنه رايح والسخونية 40 درجة، ألاقي حد حقير كلمني وبحكيله إن ابني تعبان وبيموت من المغص وبيصرخ يطلب الطلب اللي هو عاوزه ويقفل، الله مايحوج حد لحد بس بعد الضنى مفيش وكده حلو أوي».

وحاول عدد من متابعيها طمأنتها والدعاء لنجلها، ردت عليهم بتأكيدها أنه يعاني من شدة الألم «ترجيع فظيع ومغص لدرجة صوته جايب الشارع من كلمة آه والسخونية مش راضية تنزل وعند آخر مادة الامتحان هتجنن».

وقبل إعلان خبر مرض ابنها، كشفت ميار الببلاوي، عن مرورها بأزمة نفسية عبر حسابها بـ«فيس بوك»: «مخنوقة وقلبي مقبوض وعصبية جدًا ومليش نِفس لأي شغل نهائي، ولا عاوزة أرد على الموبايل ولا كلم حد ومتخانقة مع جوزي وابني عنده امتحانات وبرضه مضايقاه ومش فاهمه فيا إيه؟».

وتابعت: «بعيط ومش بقدر أتحرك، أستغفر وأقرأ قرآن وأصلي بس مش طايقة أكلم حد ولا حد يكلمني، ومع كده حاسة بوحدة فظيعة، مفيش أي حاجة ليها طعم باكل علشان ابنى ياكل بس، ومفيش أي متعة ولا فرحة، في حالة ربنا مايحكمها على حد، مش طايقة شغلي، البيت يضرب يقلب لا عاوزة أنضف ولا أغسل ولا أطبخ ولا طايقة البيت، ولا عاوزة أخرج خالص، حتى رحت لماما وشكيت لها بس برضه مرتحتش فيا إيه يارب ادعولي بالله عليكم».