المؤبد لـ3 متهمين خطفوا شخصا وعذبوه وسرقوا أمواله في بنها

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل علي ماهر، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد محمد عبد القادر عوض، ومجدي نبيل شفيق نصر الله، وأمانة سر محمد الخضري ولطيف عبد الجواد، بالسجن المؤبد لـ3 متهمين وغرامة مالية لكل منهم قدرها 20 ألف جنيه، لاتهامهم بخطف شخص وتعذيبه واحتجازه وسرقة أمواله بدائرة مركز شرطة بنها في محافظة القليوبية.

أمر إحالة المتهمين إلى الجنايات

وكشف أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 5142 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 607 لسنة 2022 كلي شمال بنها، أن المتهمين «أبو الأثرار ع ا»، عاطل، و«ربيع ع ا»، عاطل، و«محمد ع ا»، جميعهم مقيمون بميت العطار، دائرة مركز شرطة بنها، احتجزوا المجني عليه «جمال م ع»، بدون أمر أحد الحكام المختصين بذلك وفي غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واللوائح بالقبض على ذوي الشبهة، بأن استدرجوه لإحدى المزارع وما أن ظفروا به حتى كالوا له ضربات استقرت باليدين اليمنى واليسرى، وكان ذلك باستخدام أداة «سوط» - محل الاتهام اللاحق - وارتكبوا جريمتهم محل الوصف الثاني، حيث احتجزوه فترة زمنية وعذبوه بالتعذيبات البدنية تسهيلاً لارتكاب جريمتهم محل الوصفين الثاني والثالث، وأحدثوا ما به من إصابات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

وتابع أمر الإحالة أن المتهمين سرقوا المبلغ المالي المبين قدرًا بالأوراق والمملوك للمجني عليه بطريق الإكراه الواقع عليه، بأنهم وحال ارتكابهم جريمتهم محل الوصف الأول واصلوا التعدي عليه ضربًا محدثين إصاباته، كما بثوا الرعب في نفسه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات، وذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

تفاصيل تعذيب وسرقة مواطن ببنها

واستطرد أمر الإحالة أن المتهمين أكرهوا بالتهديد المجني عليه سالف الذكر، على التوقيع على سندات موجدة لدين (عدد من إيصالات الأمانة)، بأن أشهروا في وجهه الأسلحة النارية وأطلقوا أعيرة نارية في الهواء - محل التهمة التالية - مهددين إياه حال ارتكاب جريمتهم محل الوصف الأول باحتجازه بإحدى المزارع وترويعه وبث الرعب في نفسه والتعدي عليه ضربًا، وتوصلوا بتلك الوسيلة القسرية إلى شل مقاومته والاستحصال على توقيعه على تلك الإيصالات، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

إحراز أسلحة نارية بالمخالفة للقانون

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين حازوا وأحرزوا أسلحة نارية مششخنة «بنادق آلية» مما لا يجوز الترخيص في حيازته أو إحرازه، كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل في سلاح لا يجوز الترخيص بحيازته أو إحرازه «السلاح موضوع التهمة السابقة»، وحازوا وأحرزوا أدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص «سوط».