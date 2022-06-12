«الصحة» توضح أسباب الإصابة بفيروس شلل الأطفال.. نصائح للوقاية اعرفها

أعلنت وزارة الصحة والسكان عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن إصابة الطفل بفيروس شلل الأطفال، يأتي بسبب الانتقال، وذلك عن طريق الطعام الملوث بالفيروس، إذ إن الفيروس يدخل جسم الطفل ويتكاثر بداخل الجهاز الهضمي، ثم يتحور ليصيب الجهاز العصبي.

كما أن الإصابة تتم دون أي ملاحظة، لكن من الممكن أن يكون للإصابة بعض الأعراض مثل البرد، والإسهال، والقيئ، إذ إن الإصابة بفيروس شلل الأطفال تؤثر على الحركة، وتسبب إعاقة عن طريق الشلل الرخو الحاد، وتكون متلازمة للطفل مدى الحياة، لذا تؤكد وزارة الصحة على ضرورة تطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال لتجنب الإصابة به.

أعراض شلل الأطفال

شلل الأطفال عبارة عن مرض فيروسي شديد العدوى، ويغزو الجهاز العصبي ويكون كفيلًا بعمل شلل تام في غضون ساعات، والسبب الرئيسي في انتقال المرض يكون عن طريق البراز، وبصورة أقل عن طريق الطعام والمياه الملوثة، ويمكنه التكاثر في الأمعاء، وأعراضه الأولية هي الصداع والحمى الشديدة وتصلب الرقبة وشعور بآلام في الأطراف.

أكثر الفئات عرضة للإصابة بمرض شلل الأطفال هم من دون سن الخامسة بالدرجة الأولى، خاصةً الأطفال الذين لم يتلقوا التطعيم.

متلازمة ما بعد شلل الأطفال

تشير متلازمة ما بعد شلل الأطفال إلى مجموعة من المؤشرات والأعراض التي تؤثر في بعض الأشخاص بعد عدة سنوات من إصابتهم بفيروس شلل الأطفال، لتتضمن المؤشرات والأعراض الشائعة ما يلي:

- الألم المتفاقم في المفاصل والعضلات.

- كثرة الإرهاق.

- ضمور العضلات ضمورًا عضويًا.

- مشكلات تنفسية.

- مشكلات في عمليات البلع.

- كثرة الاضطرابات في النوم.

- انخفاض قدرة تحمل درجات الحرارة المنخفضة.

لذا تؤكد وزارة الصحة والسكان المصرية بسرعة تلقي جرعات التطعيم ضد مرض فيروس شلل الأطفال.