«صحة قنا»: تطعيم 99.9% من الأطفال المستهدفين بمصل شلل الأطفال

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إنّ مديرية الصحة والسكان، نجحت في تطعيم 483094 طفلا من إجمالي 584259 طفلا مستهدف تطعيمهم ضمن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 99.9%، وذلك في إطار حرص الدولة على رفع المناعة الصحية للأطفال والحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأضاف الداودي، أنّ الحملة تم تنفيذها على مدار 4 أيام خلال الفترة من 27 إلى 30 مارس الحالي، واستهدفت الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، وتم تنفيذها من خلال فِرق ثابتة بالوحدات الصحية وفِرق متحركة من منزل إلى منزل، مقدما خالص الشكر والتقدير للدكتور راجي تاوضروس، والدكتور خالد الزمقان، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة والمشرف العام على الحملة وجميع أعضاء الفرق الطبية لما بذلوه من جهود كبيرة ساهمت في إنجاح الحملة.

تطعيم الأطفال الأجانب المقيمين في المحافظة

من جانبه، قال الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة بقنا، إنّ جهود الفرق الطبية لم تقتصر على تطعيم الأطفال المصريين فقط، بل امتدت لإعطاء التطعيم للأطفال غير المصريين، حيث جرى تطعيم 13 طفلا من أبناء الجاليات غير المصرية المقيمين بالمحافظة.