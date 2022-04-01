البحيرة تتخطى الـ100% من المستهدف من حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن الفرق الثابتة والمتحركة المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمحافظة قامت على مدار الـ5 أيام الماضية ببذل قصارى جهدهم لإنجاح الحملة وتحقيق المستهدف منها وهو تطعيم مليون و100 ألف طفل.

كما أشار محافظ البحيرة أنه تم عمل الدعاية اللازمة للحملة، وإعداد كشوف بأسماء الأطفال من سجل المواليد لجلسة التطعيم قبل بدءها، وأيضا إعداد كشوف بأسماء المتخلفين عن التطعيم، والتواصل مع أسرة الطفل وإدراجه في جلسة التطعيم اللاحقة، واتباع سلسلة من الإجراءات لحفظ الطعوم والأمصال.

كما أشاد محافظ البحيرة بزيادة الوعي لدى المواطنين بأهمية وضرورة تطعيم أبنائهم وحمايتهم من الأمراض للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

يأتي ذلك في إطار جهود الدولة رؤية توجيهات رئيس الجمهورية للنهوض بالصحة العامة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

شكر وتقدير للقائمين على حملة تطعيم الأطفال

تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتور هانى جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيرة بالشكر والتقدير لكل العاملين بمديرية الصحة والمراقبون الصحيون والأطباء والمشرفين وطاقم التمريض والرائدات الريفيات على الجهد المبذول لإنجاح الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالبحيرة، وتحقيقهم نسبة تتخطى الـ 100% من المستهدف في الحملة خلال الأيام الماضية، مشيدا بدورهم وتفانيهم في عملهم.