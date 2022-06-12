عاجل.. دفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيا بالمدارس العسكرية الرياضية

صدق الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، على الإعلان عن فتح باب القبول لدفعة جديدة من الطلبة الموهوبين رياضيًا من البنين، للمرحلة (الإعدادية - الثانوية) بالمدارس العسكرية الرياضية بكل من (المنيا - والإسماعيلية - الإسكندرية - المستقبل) التابعة لجهاز الرياضة للقوات المسلحة للعام الدراسي 2022/2023، طبقًا لشروط القبول بكل مرحلة.

جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي الذي أعلن خلاله اللواء أركان حرب خالد شكري درويش، رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة.

وقال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة إنه سيتم البدء في سحب ملفات القبول حتى ‏20 يوليو 2022 بمقر المدارس العسكرية الرياضية ومكاتب المستشارين العسكريين بالمحافظات المختلفة‏، ويبدأ قبول الملفات بعد استيفاء كافة البيانات المطلوبة اعتبارًا من 18 يونيو حتى 27 يوليو 2022.

الأوراق المطلوبة عند التقديم للمدارس العسكرية الرياضية

المرحلة الأولى: أوراق تقدم لمكتب التنسيق (أصل شهادة الميلاد أو مستخرج رسمي بالكمبيوتر وصورة منها - مستخرج بيان نجاح معتمد من الإدارة التعليمية - إفادة بالبطولات الرياضية معتمدة من اتحاد اللعبة - عدد(8) صورة فوتوغرافية ملونة 4×6- عدد(2) صورة بطاقة الرقم القومي للوالد والوالدة/ ولي الأمر- السجل التجاري والبطاقة الضريبية لنوع المنشأة + صورة منها إن وجد - صحيفة الحالة الجنائية للوالد (ولى الأمر)- صورة ضوئية من بيان الحالة الوظيفية للوالد - تقديم نموذج القيد العائلي من مصلحة الأحوال المدنية - عدد (2) وثيقة تعارف + 2 صورة شخصية ملونة للطالب).

المرحلة الثانية: أوراق تقدم بعد إعلان نتيجة القبول (الشهادة الابتدائية أو الاستمارة البيضاء الدالة على النجاح (للمرحلة الإعدادية والثانوية) - شهادة الميلاد الأصلية - عدد (12) صورة حديثة ملونة (4×6).

الشروط العامة للقبول بالمدارس العسكرية الرياضية

أن يكون الطالب متمتعًا بالجنسية المصرية، وأن يكون من الذكور فقط من كافة المراحل السنية ( إعدادي - ثانوي ) طبقًا لشروط السن في مختلف المراحل الدراسية والقواعد المقررة من وزارة التربية والتعليم، ألا يكون قد فصل تأديبيًا من أي مدرسة سابقة، وفى حالة قبول الطالب بإحدى المدارس العسكرية الرياضية يمنح مهلة شهر لإحضار استغناء من النادي السابق له إلى المدرسة المنضم عليها ويحق لإدارة المدرسة إعادة تحويله في حالة عدم إحضار الاستغناء خلال شهر من بدء الدراسة.

وأن يجتاز الطالب جميع الاختبارات المقررة (كشرط أساسي للقبول) بالإضافة لحصول الطالب على بطولات على مستوى (منطقة - جمهورية) بالنسبة للمرحلة الإعدادية والثانوية (كشرط تفضيلي للقبول)، ولا يجوز الطعن على قرار عدم قبول الطالب أو استمراره بالمدارس العسكرية الرياضية إلا أمام اللجان والدوائر القضائية للقوات المسلحة المختصة وحدها فقط دون غيرها.

وتوفر القوات المسلحة الدعم اللازم للمدارس العسكرية الرياضية للدراسة طبقًا لأحدث النظم العلمية وفق مناهج وزارة التربية والتعليم وبالمجان تحت إشراف نخبة من المدرسين الأكفاء بالإضافة لمباشرة الطلبة أثناء فترة الاستذكار الليلي، كما توفر الملابس الرياضية والتخصصية والزى الخاص بالمدارس العسكرية الرياضية بالمجان أثناء (التدريب- البطولات- الإجازات)، بالإضافة إلى توفير الملاعب والمنشآت والصالات الرياضية طبقًا للمواصفات الدولية والمزودة بأحدث الأجهزة الرياضية لممارسة الطلبة نشاطهم الرياضي التخصصي.

كذلك توفير الأجهزة الفنية والإدارية والاستعانة بالمدربين الوطنيين والخبراء الدوليين من الدول المتقدمة في مجال الرياضة ومجالات (علم النفس الرياضي - التغذية - المكملات الغذائية - الإعداد البدني وتقنين الأحمال - القياسات الفسيولوجية والجسمانية) للمساهمة في النهوض بمستوى طلبة ولاعبي المدارس العسكرية الرياضية، تحت إشراف ضباط متخصصين.

كما تساهم المدارس العسكرية الرياضية في حصول الطالب على درجات التفوق الرياضي طبقًا لقوانين وزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى إقامة معسكرات داخلية وخارجية بهدف الحفاظ على المستوى الرياضي للطلبة، فضلًا عن تقديم الحافز المادي والمعنوي لهم عند تحقيقهم للبطولات الرياضية أو التفوق الدراسي ومنح الفرصة للأبطال الرياضيين من الطلبة للانضمام للمنتخبات القومية، كما يخضع الطلبة لإشراف ورعاية طبية دقيقة وبالمجان بمستشفيات القوات المسلحة.

الألعاب الرياضية بالمدارس العسكرية

وتضم المدارس العسكرية الرياضية الألعاب الفردية الأوليمبية لعدد (15) لعبة، من خلال الألعاب التي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات أولمبية وتضم ألعاب (رفع الأثقال والمصارعة والملاكمة والتايكوندو وألعاب القوى والرماية والجودو)، وكذلك الرياضات التي يمكن أن يحقق لاعبوها ميداليات على المستوى الدولي والعالمي وتضم ألعاب (الجمباز والسلاح والدراجات والكاراتيه والخماسي الحديث والتراياثلون) فضلًا عن الرياضات التي يمكن تحقيق ميداليات على المستوى المحلى وتضم ألعاب (السباحة- الغطس).

إنجازات الطلبة واللاعبين بالمدارس العسكرية الرياضية

تم وضع مصر على الخريطة الأوليمبية من خلال تحقيق أندية ومدارس القوات المسلحة لـ(23) ميدالية أوليمبية من إجمالي (45) ميدالية بنسبة 51% من الميداليات التي حققتها البعثات المصرية في الدورات الأوليمبية منذ بدء مشروع البطل الأوليمبي بالقوات المسلحة عام 2005 فضلًا عن تحقيق العديد من الإنجازات غير المسبوقة على كل المستويات.