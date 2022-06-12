إحالة أوراق المتهم بقتل سائق لسرقة سيارته في الشرقية لمفتي الجمهورية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها اليوم الأحد، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الجمهورية، بتهمة قتل سائق لسرقة سيارته، كما قررت تأجيل محاكمة 3 آخرين متهمين في ذات القضية، وحددت جلسة 17 أغسطس للنطق بالحكم.

صدر الحكم برئاسة المستشار نسيم علي بيومي، وعضوية المستشارين أحمد السيد وسامي زين العابد والوليد حسن.

إحالة 4 أشخاص لـ«جنايات» الزقاريق بتهمة قتل مواطن

تعود أحداث القضية رقم 8425 لسنة 2021 جنايات أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 1950 لسنة 2021 جنايات كلي جنوب الزقازيق، حيث أحال المحامي العام الأول لنيابة جنوب الزقازيق الكلية، «مصطفى. س. س س»، 21 سنة، ميكانيكي مقيم بالسلام في القاهرة، و«عبد الله. ع. م. غ»، 22 سنة، مقيم بالسلام بالقاهرة، و«أحمد. ح. أ ح»، 21 سنة، سائق مقيم بالقاهرة، و«فارس. ع. ج. س»، 25 سنة، مقيم بالقليوبية، إلى محكمة جنايات الزقازيق، لأنهم بتاريخ 22 أغسطس 2021 بدائرة قسم أول العاشر من رمضان، قتلوا المجني عليه «مصطفى ح ع ق».

تفاصيل مقتل مواطن لسرقة سيارته

وتبين من التحقيقات، أنهم قتلوا المجني عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله لبلوغ مقصدهم بسرقته، وأعدوا لذلك الغرض "سلاح ناري" غير مششخن «بندقية خرطوش»، وما إن ظفروا به حتى توجه صوبه المتهم الأول وطلب منه توصيله لأحد المحال الصناعية بمحل الواقعة، مضمرًا في نفسه شرًا خفيًا فاصطحبه المجني عليه بالسيارة قيادته، وحال ذلك قاموا باستيقافه بأن انحرف المتهم الثالث ومرافقه المتهم الرابع صوبه بالسيارة قيادته، وتوقف أمامه المتهم الثاني بسيارته وترجل المتهم الأول من جواره وأطلق صوبه عيارًا ناريًا من السلاح ناري حوزته، فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته قاصدين ذلك.

وقد اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى، وهي أنهم شرعوا في سرقة السيارة ومتعلقات مملوكة للمجني عليه، وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه.