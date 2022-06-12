خطة للتوسعات وإزالة عشوائيات أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة

تشهد أحياء المنطقة الشرقية بمحافظة القاهرة أعمال تطوير وإزالة العشوائيات وتوسعات فى الطرق من أجل استعادة الوجه الحضارى والجمالى للعاصمة، وقال الدكتور إبراهيم صابر، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، إن أحياء المنطقة الشرقية تشهد العديد من المشروعات والتوسعات الجارى تنفيذها.

ويجري حاليًا العمل على إزالة منطقة عزبة الإخلاص بالهايكستب بنطاق حى النزهة نظرًا لكونها منطقة عشوائية وقريبة من مطار شرق وبالتالى تدخل فى خطة المناطق المقرر إعادة تخطيطها.

ويضيف نائب محافظ القاهرة لـ«الوطن» أن عزبة الإخلاص تضم نحو 212 عقارًا وتمت إزالة 11 عقارًا منها حتى الآن وجارٍ العمل تباعًا مع صرف التعويضات للاسر، وذلك ضمن خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وتغيير حياة المواطنين للأفضل.

استمرار توسعات شارع حسين كامل

وأضاف نائب محافظ القاهرة أنه جار حاليا العمل على استكمال توسعات شارع حسين كامل بالماظة بمصر الجديدة، حيث تمت إزالة 21 عقارًا من إجمالى 30 عقارًا مستهدفًا إزالتها بعد صرف تعويضات للأسر حيث يهدف المشروع إلى تطوير مدخل مصر الجديدة.

إزالة 79 عقارًا فى عرب الحصن

وأوضح نائب محافظ القاهرة أنه يتم حاليا توسعة شارع أساس الهجانة بمحازاة شريط مترو الأنفاق بنطاق حى عين شمس، حيث تمت إزالة 16 عقارًا وباقٍ 17 عقارًا مستهدف إزالتها خلال الأيام المقبلة بعد صرف التعويضات للأسر، وأيضا يتم إزالة منطقة عرب الحصن، ومن المستهدف إزالة 127 عقارًا وجرى حتى الآن إزالة 79 عقارًا، وذلك ضمن خطة القضاء على العشوائيات وتوفير حياة كريمة للمواطنينن.

وأكد أنه يجري فتح حوار مع المواطنين والاستماع إلى آرائهم بشأن أعمال التطوير التى تتم ووضع البدائل المتاحة أمامهم من أجل اختيار ما يناسبهم.

ولفت نائب محافظ القاهرة إلى أنه يتم ابلاغ المواطنين بأى أعمال توسعات فى الشوارع قبلها بفترة كافية، حتى تتمكن كل أسرة من ترتيب أوضاعها مع صرف التعويضات المناسبة وفق تقييم المقيم العقارى حسب سعر السوق.