 ضبط 165 قطعة سلاح وتنفيذ 87375 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

وجّهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن ضبط 165 قطعة سلاح ناري بحوزة 135 متهما، وتنفيذ 87375 حكما قضائيا متنوعا، وضبط تشكيل عصابي، ضم متهمان بارتكاب 10 حوادث متنوعة.

ضبط 206 قضايا مخدرات

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 206 قضايا مخدرات، ضُبط خلالها كمية من مخدر البانجو وزنت 25,033 كيلو جرام، كمية من مخدر الحشيش وزنت 13,858 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين وزنت 3,919 كيلو جرام، كمية من مخدر الاستروكس وزنت 715 جراما، كمية من مخدر البودر وزنت 752 جراما، كمية من مخدر الشابو وزنت 675 جراما، كمية من مخدر الآيس وزنت 283 جراما، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 125 جراما، كمية من مخدر الكيتامين وزنت 125 جراما، و1750 قرصا مخدرا.

كما أسفرت الحملات، عن ضبط 38 متهما هاربا، و17 متهما بأعمال البلطجة، وضبط 294 دراجة نارية مخالفة، وضبط 23794 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 51 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

ضبط 17536 مخالفة مرورية متنوعة

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 17536 مخالفة مرورية متنوعة.

ووجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية استهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، أسفرت عن ضبط 17 قضية اتجار بالمواد المخدرة، وتنفيذ 7136 حكما قضائيا متنوعا.

ضبط عصابة سرق المحلات

وضبطت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، 3 أشخاص لـ2 منهم معلومات جنائية حال استقلال أحدهم سيارة وتواجد باقي المتهمين داخل أحد المحلات التجارية، وبحوزتهم «فرد خرطوش، فرد محلي، عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة، كمية من مخدر الهيروين، ومطواة».

وبمواجهتهم اعترفوا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة متعلقات المواطنين كرها عنهم، باستخدام الأسلحة المضبوطة بحوزتهم، كما أقروا بشروعهم في سرقة أحد المحالات التجارية محل الضبط، وأضافوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسيارة لتسهيل تحركاتهم، وباستدعاء مالك المحل المشار إليه اتهمهم بالشروع في سرقته.

وضبطت وزارة الداخلية، عاملا بإحدى الشركات بتهمة سرقة 67 كلبس شدّة معدنية من محل عمله، وبمواجهته اعترف بسرقتها وبيعها.

استخراج 13202 بطاقة رقم قومي

وواصل قطاع الأحوال المدنية، إيفاد قوافل مُجهزة فنيا ولوجستيا لتقديم الخدمات التي يقدمها القطاع للمواطنين من بطاقات الرقم القومي، والمُصدرات المُميكنة بنطاق محافظات «القاهرة، الجيزة، المنوفية، الغربية، الشرقية، القليوبية، قنا، سوهاج، كفر الشيخ، دمياط، الأقصر، والمنيا»، حيث أسفرت القوافل عن استخراج 13202 بطاقة رقم قومي، و33812 مصدرا مميكنا.

كما واصل مركز اتصالات القطاع على مدار أيام الأسبوع، تلقي الاتصالات الجماهيرية الواردة عبر الخطوط الساخنة لتلبية وتوصيل مختلف خدمات القطاع بشكل فوري لهم بأماكن وجودهم على أرقام المركز المختصرة: 15340 لمختلف الطلبات الجماهيرية الفورية، 15341 لطلبات كبار السن وذوي الهمم والحالات المرضية وأسر الشهداء، وجرى تلبية مختلف الطلبات وتوصيلها في ذات اليوم تيسيرا على المواطنين، وجرى إيفاد مأموريات لـ7 حالات إنسانية من المرضى وكبار السن وذوي الهمم بالمنازل والمستشفيات لتجديد بطاقات الرقم القومي، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها له.

وجرى إيفاد مأموريات فنية، وقانونية، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للعاملين والأعضاء المترددين على بعض الجهات الحكومية، والنوادي الرياضية، واتخذت الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم، فضلا عن إيفاد مأمورية فنية، وقانونية، تنسيقا مع المجلس القومي للمرأة، لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي للسيدات بمحافظتي الدقهلية مركز شبين، والغربية مركز زفتى، دون تحميلهم مشقة توجههم لمواقع قطاع الأحوال المدنية المختلفة.