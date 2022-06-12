اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي 19 يونيو الجاري بلوكسمبورج

أفادت مصادر دبلوماسية أوروبية بأن اجتماع مجلس الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي يعقد في 19 يونيو الجاري بلوكسمبورج، برئاسة الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ووزير الخارجية سامح شكري وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأعلن المجلس الأوروبي، في بيان، أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية كبيرة لعلاقاته مع مصر كشريك رئيسي ولاعب إقليمي، مؤكدًا على الطبيعة الاستراتيجية وإمكانات الشراكة بين الجانبين.

العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي

وقال المجلس الأوروبي إن مجلس الشراكة يتطرق إلى العلاقات الثنائية والشؤون السياسية، كما تخصص الجلسة العامة لمناقشة تطورات وآفاق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر.

ومن المقرر أن يتناول الحوار السياسي بين الاتحاد الأوروبي ومصر، القضايا العالمية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر

وأشار البيان إلى أن مجلس الشراكة يصدق في 19 يونيو على أولويات الشراكة الجديدة بين الاتحاد الأوروبي ومصر حتى عام 2027، التي توجه الشراكة بين الطرفين.