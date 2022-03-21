الاتحاد الأوروبى يلوح بعقوبات جديدة على قطاع الطاقة الروسي

أعلن ممثل الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبى، جوزيب بوريل، أن الاتحاد الأوروبي مستعد لبحث فرض عقوبات على قطاع الطاقة الروسي، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» فى نبأ عاجل.

وأكد بوريل، أن روسيا متورطة في جرائم حرب واسعة النطاق، مضيفا أن القوات الروسية ارتكبت جرائم حرب واسعة النطاق في ماريوبول.

بوريل: روسيا متورطة في جرائم حرب واسعة النطاق

وأشار بوريل، إلى أن ماريوبول تتعرض لتدمير ممنهج وروسيا خسرت أخلاقيا بانتهاك قانون الحرب.

وأعلنت أمس وزارة الدفاع الروسية، إمهال القوات الأوكرانية في ماريوبول، فرصة حتى صباح اليوم للاستسلام وتسليم المدينة، داعية القوات الأوكرانية في ماريوبول، لتسليم أسلحتها مقابل ممر آمن لهم للخروج من المدينة.