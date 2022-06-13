المستندات المطلوبة للحصول على ترخيص هدم عقار.. بينها عدم وجود رهانات

يتساءل البعض عن كيفية الحصول على طلب من الوحدات المحلية بشأن ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط، وهذا يتم طبقا لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2006 بشأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذه له.

وأكدت محافظة القاهرة في تقرير لها أن الحصول على تلك الخدمة يتطلب تقديم نموذج للحصول على الرخصة شامل الآتى:

- اسم الطالب وصفته وصناعته وجنسيته

- عنوان المراسلات

- اسم المالك ولقبه

- عنوان المراسلات

- موقع المبنى محل الترخيص

- بيان الأعمال المطلوب الترخيص بها

- المهندس المشرف على التنفيذ

- رقم القيد بالنقابة ورقم السجل الهندسي

- عرض الشارع أمام المبنى

القواعد الحاكمة لإجراءات الحصول على الخدمة

وفق قرار مجلس الوزراء رقم 4248 لسنة 1998 بشأن تيسير الحصول على الخدمات الجماهيرية ومنها خدمة طلب ترخيص بالهدم للمباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط بوحدات الإدارة المحلية بالمحافظات، تلتزم الجهات الإدارية المعنية بتقديم الخدمة وفق النموذج المعد لذلك من تحديد المستندات والأوراق المطلوبة والمبالغ المطلوبة للحصول على الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لإنجاز الخدمة.

المستندات المطلوبة

- صورة بطاقة الرقم القومى.

- عقد مسجل يثبت ملكية الطالب للمبنى المطلوب هدمه.

- شهادة من مأمورية الشهر العقاري تفيد عدم وجود رهانات على العقار وخلافه.

- كشف من مأمورية الضرائب العقارية التابع لها المبنى المطلوب هدمه يفيد عدم وجود مستأجرين بالمبنى مع تقديم إقرار من المالك موثق بالشهر العقاري يفيد ذلك.

- رسم مبسط للموقع مبينا عليه المبنى المطلوب هدمه وأسماء الشوارع والمبانى المجاورة معتمد من مهندس نقابى مدنى أو عمارة

- توكيل رسمى فى حالة الوكالة.

مستندات تقدم قبل الشروع في تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها:

- تعهد من مهندس نقابي أومكتب هندسي بالإشراف على تنفيذ أعمال الهدم المرخص بها طوال مدة التنفيذ.

- تقرير هندسي يتضمن الأسلوب الفني المتبع في تنفيذ أعمال الهدم وخطوات التنفيذ لتأمين سلامة المباني المجاورة.

- مستند يفيد التعاقد مع أحد المقاولين المسجلين بالاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء لتنفيذ أعمال الهدم المرخص بها.