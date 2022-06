عائلة آدمز تعود من جديد بـ«Wednesday».. اعرف التفاصيل

وقع الاختيار على جينا أورتيجا لأداء شخصية «وينزداي آدمز» وهي نفس الشخصية التي قدمتها كريستينا ريتشي في فيلم «The Addams Family» التي تعيد شبكة «نتفليكس» تقديمه بشكل مختلف على منصتها في مسلسل جديد بعنوان «Wednesday» من إخراج تيم بيرتون، المتوقع عرضه في الخريف من هذا العام، وحتى الآن لم تعلن المنصة رسميًا عن موعد العرض الأول.

وأشادت كريستينا ريتشي باختيار الممثلة الشابة لأداء الدور ضمن أحداث المسلسة، قائلة: «المسلسل ممتع للغاية، أحب العمل مع المخرج تيم بيرتون، لقد عملت مع جويندولين كريستي كان الأمر رائعًا، وجينا لا تصدق».

وأضافت: «لقد رأيت بعض صور من خزانة الملابس قبل أن أذهب للتصوير لذلك كنت أعرف كيف تبدو في شخصية (وينزداي) فهي تحافظ على روح العمل الأصلي وفي الوقت نفسه تظهر بشكل معاصر»، وذلك وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وتشارك كريستينا ريتشي في المسلسل ولكنها لم تكشف عن تفاصيل دورها، حتى الآن.

ويتناول المسلسل الجديد شخصية «وينزداي آدمز» كمراهقة، بعكس ظهورها كطفلة في فيلم «The Addams Family» بالتسعينات، وتتبع الأحداث محاولاتها على قدرتها النفسية الناشئة، وإحباط فورة قتل وحشية أرعبت المدينة المحلية، وحل اللغز الخارق الذي أزعج والديها منذ 25 عامًا، كل ذلك أثناء التنقل في علاقاتها الجديدة والمتشابكة للغاية.

