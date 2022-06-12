أنجلينا جولي تعود إلى مقعد الإخراج عن طريق فيلم «Without Blood»

تخوض النجمة الأمريكية أنجلينا جولي تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم «Without Blood»، والذي يمثل عودتها إلى مقعد الإخراج مرة أخرى منذ تجربتها في فيلم «First They Killed My Father»، عام 2017، كما تشارك في كتابة الفيلم الذي يشارك في بطولته سلمى حايك وديميان بشير.

فيلم «Without Blood» مأخوذ من رواية الكاتب الإيطالي أليساندرو باريكو، الأكثر مبيعًا والتي تحمل الاسم نفسه، ويتطرق إلى الحقائق المتعلقة بالحرب والصدمات والذاكرة والشفاء.

الفيلم يتطرق إلى ما نبحث عنه بعد الصدمة

وقالت أنجلينا جولي في تصريحات لـ«فارايتي»: «يشرفني أن أكون هنا في إيطاليا لإحضار هذه المادة المميزة جدًا إلى الفيلم، وقد عهد إليساندرو باريكو بتكييف كتابه للسينما، بشعره الفريد وعاطفته وطريقة النظر إلى الحرب والأسئلة»، وأشارت إلى أن الفيلم يتطرق إلى ما نبحث عنه بعد الصدمة أو الفقد أو الظلم.

«Without Blood» أول مشاريع أنجلينا جولي مع شركة «فريمانتل»

«Without Blood» هو المشروع الأول في اتفاقية صناعة الأفلام الدولية التي أبرمتها أنجلينا جولي لمدة ثلاث سنوات مع شركة «فريمانتل» للإنتاج، قائلة: «إن التمتع بحرية سرد القصص المهمة وتقديمها إلى الجمهور العالمي هو جوهر هذه الاتفاقية مع فريمانتل، أنا متحمسة للعمل مع هذا الفريق الشغوف والتطلعي الذي يتمتع بمنظور دولي».

وتستعيد النجمة الأمريكية نشاطها السينمائي الذي تأثر الفترة الماضية بعد تجربة الطلاق والدعوى القضائية مع زوجها براد بيت، وبسؤالها عن سبب ابتعادها عن الإخراج الفترة الماضية، قالت في تصريحات سابقة: «كنت بحاجة إلى فترة أقل من العمل حتى استطيع التواجد في المنزل بصورة أكبر، وفي الفترة الحالية عدت إلى القيام ببعض الأعمال التمثيلية».

وتواجه الممثلة حاليًا دعوى قضائية من زوجها يتهمها فيها بـ«إلحاق الأذى به عن عمد»، وذلك بعد ما قامت ببيع حصتها في مزرعة العنب التي يمتلكانها في فرنسا، والذي يقول إنهما اتفقا على عدم بيع أسهمهما مطلقًا دون إذن الطرف الآخر.