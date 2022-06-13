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محافظ الشرقية يعتمد الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي

كتب:

نظيمه البحرواي وسمر السيد
09:46 ص | الإثنين 13 يونيو 2022
محافظ الشرقية

محافظ الشرقية

اعتمد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، تنسيق القبول بالمرحلة الثانوية للناجحين في الشهادة الإعدادية العامة للعام الدراسي 2022- 2023.

الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 

وكشف محافظ الشرقية، أن الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام 230 درجة، والثانوي العام خدمات 200 درجة، والثانوي الخاص 140 درجة للحاصلين على نسبة 50%، مشيراً إلى أن عدد الطلاب الحاصلين على درجة القبول بالثانوي العام بلغ 63750 طالبا وطالبة، وأعداد الفصول المتاحة للقبول بالصف الأول الثانوي للعام الدراسي القادم بلغ 1177 فصلا دراسيا.

أعداد المتقدمين لأداء امتحان الشهاده الإعدادية

وأوضح المحافظ أن أعداد الذين تقدموا لأداء امتحان الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022 - 2023، بلغ 134758 طالبا وطالبة، حضر منهم 133745 طالبا ونجح منهم 112694 طالبا وطالبة.

كما اعتمد محافظ الشرقية، شروط وضوابط تحويل الطلاب بالمدارس الرسمية للغات بنوعيها للعام الدراسي 2022/202.

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