«الآثار» تنظم قافلة للتوعية السياحية بمحافظتي المنيا وأسيوط

نظمت وزارة السياحة والآثار، قافلة توعوية سياحية إلى محافظتي المنيا وأسيوط، واستهدفت عدد من طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل التعليمية وبعض المواطنين، بالتنسيق مع المحافظات والوزارات والهيئات المعنية، استكمالا للقوافل التوعوية السياحية التي تنظمها الوزارة، في إطار أهداف استراتيجيتها للتنمية المستدامة 2030، لرفع الوعي السياحي والأثري لدي المواطنين، وتنشيط حركة السياحة الداخلية بالمحافظات المختلفة.

وشارك في هذه القافلة التوعوية السياحية، أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار للوعي والسياحة الداخلية والوكيل الدائم للوزارة، وجمال أبو بكر مدير عام آثار مصر الوسطي بالمجلس الأعلى للآثار، وماريان ماهر مدير مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بالمنيا، والدكتور سمير عبد التواب ممثل مكتب الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بأسيوط.

زيارة عدد من المواقع السياحية

وخلال فعاليات هذه القافلة، تم زيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظتين منها مقابر بني حسن ومنطقتي تل العمارنة وتونا الجبل بمحافظة المنيا، ودير المحرق والوكالات الأثرية ومعهد فؤاد الأول وقصر أليكسان بمحافظة أسيوط.

كما تم تنظيم ندوة توعوية سياحية بكلا المحافظتين تحدث خلالها ممثلو الوزارة والهيئة والمجلس الأعلى للآثار عن أبرز المواقع السياحية والأثرية بالمحافظتين، كما حث مساعد الوزير للوعي والسياحة الداخلية المشاركين في هذه الندوات بضرورة الحفاظ علي كل ما يخص التراث المصري الحضاري والثقافي لكونه إرث تاريخي للأجيال الحاضرة والقادمة، كما تحدث عن أهمية السياحة وكيفية التعامل بشكل صحيح مع السائح، وأهمية الحفاظ على آثار مصر المختلفة ودور المواطن كسفير للترويج للسياحة داخل مصر وخارجها.

تعريف بالآثار والحضارة المصرية العريقة

وفي نهاية هذه الندوات، تم الاستماع إلى مقترحات المشاركين ومدى الاستفادة من تنظيم هذه القافلة، والذين أثنوا على تنظيم مثل هذه القوافل التي تساهم في تعريفهم بالآثار والحضارة المصرية العريقة.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار نظمت قوافل توعوية سياحية لمحافظتي الفيوم وبني سويف واستهدفت خلالها طلاب الجامعات والمدارس بمختلف المراحل التعليمية وممثلين عن المجلس القومي للمرأة وبعض المواطنين، وتم خلالها تنظيم ندوات توعوية سياحية وزيارة عدد من المواقع السياحية والأثرية بالمحافظتين.