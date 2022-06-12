عضو مجلس أمناء التنسيقية: لدينا مؤيدون ومعارضون من كل الأطياف

قال محمد موسى، عضو مجلس أمناء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التنسيقية ومنذ إنشائها وهي تعتبر بمثابة منصة حوارية للنقاش المستمر بين مكونات الطيف السياسي المصري من اليمين واليسار والمؤيدين والمعارضين من كل الأطياف بهدف إثراء التجربة الحزبية وتنمية الحياة الحزبية في مصر.

موسى: التنسيقية ساهمت في العديد من المؤتمرات السياسية ومنتديات شباب العالم

وأضاف «موسى»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن هذا قد نتج عنه مشاركات عديدة في المؤتمرات السياسية ومؤتمرات الشباب ومنتدى شباب العالم، كما وأطلقت التنسيقية العديد من المبادرات والحملات خلال السنوات الماضية.

موسي: ثقة القيادة السياسية عينت 6 من نواب المحافظين.. دعم كبير

واستطرد: «كانت ثقة القيادة السياسية بتعيين 6 من نواب المحافظين دعم كبير جدا لمزيد من العمل والجهد، وده بيدي ثقة كبيرة وبيلقي بمسؤولية كبيرة أيضا على عاتق شباب التنسيقية ليكونوا قادرين على بذل المزيد من العمل والجهد».

وأوضح أن أعضاء التنسيقية والذين خاضوا المعركة الانتخابية البرلمانية فقد حصلوا من خلالها على 48 مقعد ما بين مجلس النواب والشيوخ، وكان هذا انعكاس آخر على التواصل الفعال الذي تقوم به التنسيقية من مختلف التيارات.

وتابع: «بنجدد العهد على العمل لتنمية حقيقية للحياة السياسية، والدولة المصرية بتخطوا خطوات جادة وسريعة نحو تنمية الحياة السياسية بشكل كبير».