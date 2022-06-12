«الشيوخ» يهنئ «التنسيقية» بـ4 سنوات على تأسيسها: أثريتم الحياة السياسية

هنأ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في المجلس، بمرور 4 سنوات على تأسيس التنسيقية.

شروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية

وقال عبدالرازق، خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الأحد، والمخصصة لاستكمال نظر تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار، بشأن مشروع قانون اعتماد خطة التنمية الاقتصادية، أنّ التنسيقية أثرت الحياة السياسية بكوادر شبابية تبوأت مناصب تنفيذية، وأثرت الحياة السياسية والبرلمانية.

تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

ووجّه أكمل نجاتي، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر لرئيس المجلس المستشار، لحرصه على تهنئة التنسيقية قائلا: «وسام على صدرنا».