«التنسيقية» في 4 سنوات.. 6 نواب للمحافظين و48 مقعدا بالشيوخ والنواب

تحتفل تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، بالعام الرابع على تأسيسها، إذ أسست فى عام 2018، وهي المنصة الحوارية التى استطاعت في وقت قياسي أن تُثبت أنها جديرة بثقة القيادة السياسية والشارع المصري، إذ جرى تعيين 6 نواب للمحافظين فى عام 2019 من أعضاء التنسيقية، وتمكنت المنصة الشبابية، من حصد 16 مقعدًا في مجلس الشيوخ الجديد، ثم حجزت 32 مقعدًا بمجلس النواب لأعضائها، ليصبح إجمالى عناصرها فى البرلمان بغرفتيه، 48 عضوًا.

«التنسيقية» في 4 سنوات

شاركت التنسيقية في عدد من المبادرات والحملات وقدمت العديد من الأوراق والملفات على مدار السنوات الأربع الماضية، كما شاركت بقوة في جميع المؤتمرات، والمنتديات، ومن بينها مبادرة «البالطو الأبيض»، بالتعاون مع وزارة الصحة، لتوفير 10 آلاف متطوع، وتأهيلهم وتدريبهم كأطقم طبية مساعدة، مبادرة «تحدى الخير» بين أعضاء «التنسيقية» لتوفير الاحتياجات الأساسية من السلع والمواد الغذائية للأسر غير القادرة، مبادرة «بطولات فى مواجهة جائحة كورونا»، تضامنًا مع جهود الأطقم الطبية فى مسؤوليتهم، مبادرة «على راسنا» لتكريم أبناء شهداء الأطباء بـ«كورونا»، المشاركة في قافلة القوى السياسية لدعم الشعب الفلسطيني.

أبرز المشاركات الرسمية لتنسيقية شباب الأحزاب

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في عدد من المؤتمرات المهمة، من بينها منتدى شباب العالم - نوفمبر 2018، المؤتمر الوطنى الخامس للشباب - فندق الماسة (2018)، المؤتمر الوطنى السادس للشباب - جامعة القاهرة (2018)، المؤتمر الوطنى السابع للشباب فندق الماسة (2019)، المؤتمر الوطنى الثامن للشباب قاعة المنارة (سبتمبر 2019)، ملتقى الشباب العربى والأفريقي - مارس 2019، منتدى شباب العالم- ديسمبر 2019، ومن المقرر أن تشارك التنسيقية في الحوار الوطني الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، والمقرر انطلاقه خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو.

6 نواب للمحافظين و48 مقعدًا بالشيوخ والنواب

وتضم «التنسيقية» في عضويتها 26 حزبًا سياسيًا، ويمثلها 32 عضوًا في مجلس النواب، بينما بلغت مقاعد «الشيوخ» التي حصلت عليها التنسيقية 16مقعدًا، بالإضافة إلى 6 نواب للمحافظين.

«التنسيقية» والجمهورية الجديدة

وأكدت «التنسيقية»، في بيان صادر عنها اليوم، انطلاقها نحو السنة الخامسة، عازمة على أن تبذل قصارى جهدها على جميع المستويات، وفي مختلف القضايا، لتضع بأيديها لبنة في بناء الجمهورية الجديدة التي تصبو إليها بعزيمة، وإيمان، وثقة، متمسكة بأهدافها التي توافقت عليها، وتنوعها الذي يعد نقطة قوة تجمعهم وتوحدهم على أرضية واحدة وهي مصلحة الوطن.